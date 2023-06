Francis Ngannou aborda Deontay Wilder, oferta Tyson Fury de Dana White

Francis Ngannou não sabia que Deontay Wilder faria uma aparição em um evento do PFL, mas está feliz que o ex-campeão de boxe o tenha feito.

Wilder armou uma troca de duas lutas com Ngannou na última quinta-feira no PFL 4, e Ngannou confirmou suas conversas com o “Brown Bomber”.

“Estávamos conversando no início deste ano antes de eles saírem com uma possível luta em dezembro”, disse Ngannou em entrevista ao The Schmo. “Então é por isso que vamos adiar isso, para terminar o negócio dele em dezembro, mas estávamos falando sério sobre um acordo de duas lutas.”

Wilder pode enfrentar o ex-campeão Anthony Joshua no final do ano, abrindo as portas para uma possível luta com Ngannou em 2024, quando Ngannou deve começar sua corrida no PFL.

“O que for possível”, disse Ngannou. “Quem estiver pronto. Mas tivemos uma conversa muito avançada com Deontay e sua equipe.”

Wilder calçou um par de luvas PFL na transmissão da promoção e contemplou a força de seus socos em luvas de quatro onças. O lutador de 37 anos parecia consideravelmente mais aberto a tentar o MMA do que seu rival por três vezes, Tyson Fury, que convocou uma luta de boxe com Ngannou em luvas de MMA, mas nunca o fez.

Ngannou, que abriu mão do cinturão peso-pesado do UFC ao se recusar a assinar um novo contrato, descartou uma possível luta híbrida de boxe/MMA com Fury.

“Tyson não estaria disposto a fazer isso”, disse ele. “Claro, eu estaria disposto a fazer isso. As artes marciais são minha zona de conforto, então eu definitivamente ficaria feliz em fazer isso. Mas não, ele não quer isso.”

Fury esclareceu seu interesse no boxe depois que um soco no comentarista do UFC Joe Rogan se transformou em uma sessão de sparring na Internet com Jon Jones, Ngannou e o presidente do UFC Dana White entrando na conversa. uma luta de boxe com Fury.

Ngannou duvida que White possa convencer Fury melhor do que ele.

“Não ligo para isso”, disse o signatário do PFL. “Existe uma diferença entre o que Dana White diz e o que Tyson Fury quer. Então, por enquanto, acho que é mais provável que também tenhamos essa luta, mas nada foi definido ainda.

“[Fury is] não vai lutar MMA. Ele não vai lutar no cage. Ele foi claro sobre isso. Ele vai estar no ringue, ponto final.

Fury poderia lutar contra Joshua no final de seu ano. Ngannou, por sua vez, segue na luta apenas pelo MMA.

“Dentro da gaiola, definitivamente 2024”, disse ele. “Dentro do ringue, [I’m] ainda não tenho certeza, mas ainda é possível para este ano. Nada garantido, mas dentro do cage, no início do ano que vem, [in the] PF”.