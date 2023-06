Francis Ngannou fala sobre confronto direto com Jon Jones e diz que superluta ainda está na mesa

Reproduzir conteúdo de vídeo



Francisco Ngannou está se abrindo sobre seu recente encontro cara a cara com Jon Jones — onde os dois rivais se enfrentaram — e o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC deixou bem claro que ainda é uma luta que ele quer!

TMZ Sports conversou com o superastro do MMA de 36 anos dias depois que os dois gigantes trocaram palavras agradáveis, se não um pouco tensas, no PFL 5 em Atlanta na sexta-feira … dando nova vida à luta que os fãs querem tanto quanto qualquer confronto no esporte.

“Eu penso [it’s possible]”, Ngannou nos disse, acrescentando que uma “promoção cruzada” poderia estar reservada “para dar aos fãs o que eles querem”.

“Todas as partes caíram, exceto uma”, disse Francis … o que significa que os lutadores e o PFL estão dentro, enquanto o UFC não (a promoção não faz promoções cruzadas com outras empresas).

Agora que ele viu a versão maior de Bones Jones, perguntamos a Francis sobre a versão peso-pesado de Jon.

“Vou dizer que me sinto mais confortável com um Jon Jones pesado do que com o Jon Jones meio-pesado porque claro, ele fez uma atuação impressionante contra Ciryl Gane, mas no primeiro minuto, na primeira interação e na trocação, ele não parecia bom.”

Ngannou continuou … “Ele não estava no ponto, tão afiado quanto no meio-pesado, e para mim isso é o melhor – eu quero Jon pesado! Eu o quero mais pesado se ele puder ganhar mais tamanho.”

É claro que Jones precisou de apenas meio round para vencer Gane no UFC 285 em março, sua primeira briga no HW, mas apesar da vitória, Francis claramente não ficou impressionado.

O Predator acredita sinceramente que Jon terá um rude despertar se pensar que uma luta com ele imitaria a luta de Gane.

“Ele nunca enfrentou um cara como eu, um verdadeiro peso-pesado”, disse Francis, explicando que Gane era uma combinação perfeita estilisticamente para Jon.

“Acho que Ciryl era um lutador profissional perfeito para se encontrar porque não havia uma ameaça. Ele não é um cara que vai nocautear você com um tiro.”



