Francis Ngannou ‘um pouco confuso’ por Tyson Fury, responde ao empurrão de Dana White para Jones vs. Fury

Francis Ngannou não pode deixar de notar que os caprichos do campeão de boxe Tyson Fury parecem mudar a cada dia.

“Vi muitos comentários de Tyson Fury. Neste ponto do palco, estou um pouco confuso”, disse Ngannou na sexta-feira nos bastidores do PFL 5, quando questionado sobre os últimos comentários de Fury. “Não sei se ele está gostando de fazer comentários ou de lutar neste momento. Mas de qualquer forma, como eu disse, estou aqui e estou pronto, e minha equipe está trabalhando para entrar em contato com ele, com a equipe dele, que até agora ainda não chegamos lá. Mas sim, estamos na conversa.”

“É o que eu queria. Sempre foi o que eu quis”, acrescentou Ngannou. “Mas aparentemente Tyson Fury é muito bom em quicar aqui e ali. eu não sei exatamente [what he’s doing], mas estou aqui e quero essa luta. Então, quando ele realmente quiser, eu estou aqui. … Faz três anos que estamos indo e voltando nas redes sociais.

Os comentários de Ngannou na sexta-feira vieram logo após Fury afirmar em um espaço ao vivo no Twitter que o UFC lhe enviou uma oferta para uma “luta de regras híbridas” com o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones. A notícia foi o mais recente desdobramento da recente briga de Fury com Jones e o presidente do UFC, Dana White, sobre uma possível superluta entre as duas estrelas.

Claro, essa é uma posição que Ngannou conhece bem. O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC e Fury têm ido e vindo sobre uma possível superluta Ngannou x Fury por anos, com Ngannou até fazendo uma aparição surpresa no ringue ao lado de Fury em abril de 2022 após a vitória de Fury sobre Dillian Whyte no Estádio de Wembley.

O desejo de Ngannou de boxear Fury – ou qualquer outra estrela do boxe peso-pesado – foi na verdade um dos pontos críticos que levaram à saída de Ngannou do UFC; a promoção sempre resistiu à ideia de permitir que Ngannou buscasse um dia de pagamento no boxe enquanto estava sob contrato. E Ngannou não está alheio à realidade de que White de repente parece muito interessado em fazer algo entre Jones e Fury agora que “O Predador” se foi.

“Ah, isso nunca foi uma ideia quando eu estava no UFC, e agora que não estou no UFC, acho que tudo gira em torno de como derrubar Ngannou”, disse ele. “Mas Ngannou se levanta. Nada vai me levar [down]. Vou ficar aqui por um tempo.”

Ngannou passou a discutir suas últimas conversas com Deontay Wilder, seu relacionamento com Jones, seus objetivos no boxe e muito mais. Essa entrevista pode ser assistida acima.