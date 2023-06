Frederic Forrest, ator de ‘Apocalypse Now’, morre aos 86 anos

Ator Frédéric Forrest que co-estrelou com Bette Midler no aclamado filme “The Rose”, morreu.

O ator indicado ao Oscar fez sucesso pela primeira vez em 1979, quando conseguiu o papel de Jay “Chef” Hicks no clássico do cinema de guerra de Francis Ford Coppola, “Apocalypse Now”.

Ele passou a atuar em dezenas de filmes ao longo dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, incluindo “The Conversation”, “The Two Jakes”, “One From The Heart”, “The Missouri Breaks” e “Falling Down”.