Frimesa tem NOVAS vagas de emprego pelo país

A renomada empresa Frimesa, líder na produção e distribuição de alimentos no Brasil, está anunciando a abertura de diversas oportunidades de emprego em várias regiões do país. Com o intuito de expandir seus negócios e fortalecer ainda mais sua equipe, a Frimesa busca profissionais qualificados e dedicados para integrar seus times de trabalho.

Frimesa abre vagas de emprego pelo Brasil

Ao ingressar na companhia, os colaboradores têm acesso a uma série de benefícios que visam garantir seu bem-estar e qualidade de vida. A empresa oferece um ambiente de trabalho seguro e moderno, além de remuneração compatível com o mercado e um pacote completo de benefícios, incluindo plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte e programas de desenvolvimento profissional.

A Frimesa está disponibilizando vagas de emprego em diferentes áreas e localidades. Confira algumas das oportunidades em destaque:

Analista de Recursos Humanos – Curitiba/PR







Supervisor de Produção – Toledo/PR







Auxiliar Administrativo – Rio de Janeiro/RJ







Técnico em Segurança do Trabalho – Chapecó/SC







Analista Financeiro – São Paulo/SP







Assistente de Logística – Joinville/SC







Vendedor Externo – Belo Horizonte/MG







Operador de Máquinas – Maringá/PR







Auxiliar de Produção – Cascavel/PR







Engenheiro de Alimentos – Santa Catarina/SC







Estagiário de Marketing – Londrina/PR







Coordenador de Qualidade – Florianópolis/SC







Técnico em Manutenção Industrial – Porto Alegre/RS







Assistente de Compras – Brasília/DF

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Sobre a empresa

A Frimesa é uma das principais empresas do setor alimentício no Brasil, com mais de 45 anos de história e uma sólida reputação de excelência em seus produtos e serviços. Com uma ampla linha de produtos que inclui lácteos, carnes suínas, aves, embutidos e margarinas, a Frimesa atua em todo o território nacional e exporta para diversos países ao redor do mundo.



Como se candidatar

As oportunidades de emprego na Frimesa estão disponíveis no portal 123empregos, reconhecido como um dos maiores sites de recrutamento e seleção do Brasil. Para se candidatar, basta acessar o site, buscar pela companhia e selecionar a vaga desejada. Em seguida, é necessário preencher o formulário de inscrição com os dados pessoais e profissionais solicitados.

