FUNAI anuncia edital com vagas para TODAS as regiões do Brasil; confira!

A FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) anuncia que saiu mais um edital. Dessa vez, as oportunidades serão para todas as regiões do Brasil.

As vagas de estágio para estudantes do ensino médio regular, ensino técnico e ensino superior de diversas áreas e as inscrições já vão começar.

Portanto, os interessados deverão se inscrever entre os dias 1º de julho (próximo sábado) e ficarão disponíveis até dia 28 de julho por meio do site da Universidade Patativa do Assaré, responsável pela seleção inicial dos candidatos, no portal: www.universidadepatativa.com.br. Os candidatos deverão preencher o formulário na área de “concursos”.

Vagas FUNAI

As vagas são destinadas para todo o Brasil e engloba estudantes desde o ensino médio regular até outras áreas como:

cursos técnicos em administração, informática, agropecuária, meio ambiente, redes de computadores, secretariado, contabilidade e técnico em recursos humanos.

Já os alunos de nível superior, as áreas ofertadas são:

áreas de administração, gestão pública, recursos humanos, secretariado executivo, redes de computadores, direito, geografia, letras, gestão ambiental, serviço social, análise de sistemas ou sistemas de informação, antropologia, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, ciências da computação, ciências ambientais, ciências contábeis, ciências sociais ou sociologia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, geodésia/cartografia, jornalismo, psicologia, design de ambientes, museologia, história, contabilidade e pedagogia.

Vale lembrar que 10% das vagas oferecidas no processo seletivo Funai serão reservadas para pessoas com deficiência, e 30% das vagas serão reservadas para candidatos que se autodeclararem negros ou pardos.



As oportunidades serão para os seguintes estados:

Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal

Requisitos FUNAI

Para ter direito às vagas, os alunos precisam cumprir estes requisitos:

ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 meses; estar matriculado e frequentando efetivamente cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC); não estar cursando o último semestre do ensino médio ou do nível superior; ter idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio; ser brasileiro ou estrangeiro com visto temporário de estudante; não estar realizando estágio em entidades da administração pública ou na iniciativa privada; e não ter realizado estágio na Funai nos últimos 2 anos.

Sobre remuneração e provas

Os alunos de nível médio receberão uma bolsa de R$ 486,05. Já de nível superior, o valor é R$ 787,98 Ambos os cargos serão 4 horas diárias, equivalente a 20 horas semanais.

As provas acontecerão no dia 30 de julho e será online. Ao todo serão 30 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais (Informática e Atualidades) e Conhecimentos Específicos (Questão indígena no Brasil, Comportamento no trabalho e Relacionamento interpessoal).

O gabarito preliminar e a lista de classificação provisória serão divulgados no dia 31 de julho. Já o resultado final será publicado no dia 18 de agosto.

Concurso Funai

Um avanço significativo aconteceu no concurso Funai ( Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e ele pode sair em breve.

Isso porque, a portaria que institui a comissão organizadora foi divulgada nesta quarta-feira, 31 de maio, por meio do Diário Oficial. O grupo consta com 14 servidores que elaborarão o projeto básico do edital do concurso Funai, que funciona como um espelho do documento.

Com a finalização do documento, a próxima etapa será a escolha e contratação da banca organizadora. Somente com a empresa contratada, o edital poderá ser publicado.

Após todo o procedimento e levando em conta o prazo do documento, o edital deve ser liberado em até seis meses, ou seja, até 2 de novembro. No entanto, tudo indica que o processo ocorrerá ainda no início do segundo semestre.

Já as provas, por sua vez, serão liberadas até o mês de janeiro de 2024, se o prazo estabelecido for seguido.

Vagas concurso Funai

O concurso deverá dispor 502 vagas para nível médio e superior. A distribuição deve acontecer do seguinte modo:

nível médio : agente em indigenismo (152 vagas e remuneração prevista de R$5.349,07); e

agente em indigenismo (152 vagas e remuneração prevista de R$5.349,07); e nível superior : administrador (26), antropólogo (19), arquiteto (uma), arquivista (uma), assistente social (21), bibliotecário (seis), contador (12), economista (24), engenheiro (20), engenheiro agrônomo (31), engenheiro florestal (duas), estatístico (uma), geógrafo (quatro), indigenista especializado (152), psicólogo (seis), sociólogo (12), técnico em assuntos educacionais (duas) e técnico em comunicação social (dez).