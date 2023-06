Futuro incerto de Conor McGregor no UFC e WWE é a resposta, diz lenda do wrestling

UFC Presidente Dana White afirmou recentemente que é “difícil de enrolar” Conor McGregor para uma briga agora que ele é extremamente rico e WWE lenda o agente funerário acredita que o irlandês pertence ao wrestling.

McGregor, 34 anos, não entra no octógono há quase dois anos e deve lutar Michael Chandler ainda este ano. Ambos estão atualmente treinando um contra o outro em O ultimo lutador.

White, 53, acredita que McGregor está ansioso para lutar, mas há rumores de que pode ser sua última luta. O UFC O presidente, no entanto, não está preocupado com a falta de novos talentos.

“Antes de tudo, Conor me ligou alguns dias atrás e adorou o primeiro episódio do The Ultimate Fighter, e disse o quanto estava feliz por fazer parte disso”, disse White. “E acho que estando aqui e fazendo parte do ambiente e tudo mais, ele sentiu isso de novo e sentiu que quer voltar a lutar.

“A única coisa que vocês precisam entender é que esse garoto tem muito dinheiro. Khabib [Nurmagomedov] agora. Esses caras têm muito dinheiro e é difícil convencê-los a entrar e lutar.”

Conor McGregor para a WWE?

Participações do Grupo Endeavorempresa controladora do UFC, comprou recentemente a WWE e há muitos rumores sobre crossovers.

O Undertaker disse O Independente que McGregor é sem dúvida a escolha mais óbvia quando se trata de uma estrela do UFC ingressar na WWE.

“É muito fácil descobrir”, disse The Undertaker. “Isso teria que ser Conor McGregor. Ele tem a WWE escrito em cima dele. Ele seria o salto final e isso seria divertido.”

Ronda Rousey teve sucesso na WWE depois de deixar o UFC e Brock Lesnar conseguiram fazer o mesmo de maneira inversa. McGregor definitivamente pode brilhar como uma estrela do wrestling.