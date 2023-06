Gabe Vincent não ‘dá a mínima’ para os céticos do Miami Heat

Reportes do calor de MiamiA morte do ‘s provou ser muito exagerada na noite de domingo, quando os campeões da Conferência Leste se reuniram para atordoar o Denver Nuggets 111-108 em arena de bola e amarre o Finais da NBA em um jogo cada.

A série agora muda para o sul Flórida para os Jogos 3 e 4, e o Aquecer tentará assumir a liderança em uma série de finais pela primeira vez desde 2013, quando a venceram pela última vez.

Se você ouvir Heat guard Gabe Vincentvocê pode entender Miami espera que o jogo 3 siga o caminho do jogo 2 – outra vitória para os azarões.

O foco de Vincent: mais três vitórias

falando em NBATV, vicente disse ao ex Aquecer estrela Shaquille O’Neal que ele não está ouvindo os telespectadores descartando Miami após a derrota no jogo 1.

Quando questionado se o incomodava que o Heat não tivesse obtido respeito nacional, apesar de sua corrida milagrosa para o Finais da NBAVincent — não elaborado fora de UC Santa Bárbara – afirmou que falou em nome de sua equipe quando disse “não nos importamos” com esse tipo de reconhecimento.

“Não damos a mínima para (qualquer uma das outras coisas”, disse ele. “Só queremos obter quatro vitórias.”

Vincent é “especial”, diz Spoelstra

vicentetreinador de Erik Spoelstra disse à mídia após o jogo que o jogador de 26 anos Califórnia nativo merece mais manchetes e aplausos do que recebeu até agora.

“Ele é um cara especial, ele realmente é … Ele era um pistoleiro, um guarda duplo. Queríamos transformá-lo em um guarda combinado, alguém que pudesse nos organizar e ser um irritante na defensiva”, disse. Spoelstra disse. “Acho que é a coisa mais difícil de fazer nesta liga, transformar um (armador) em um (armador). E ele abraçou isso abertamente.”

Spoelstra e presidente da equipe Pat Riley encontrou uma joia no início tardio de Vincent, que só invadiu Miamié a escalação inicial quando Kyle Lowry caiu com uma lesão no joelho em fevereiro. Vincent buscará jogos consecutivos com 20 ou mais pontos quando o Aquecer hospedar o pepitas no Kaseya Center na quarta-feira.