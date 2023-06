Gangsta Boo morreu de overdose acidental de drogas e álcool

pioneiro do rap Gangsta Boo morreu após consumir um coquetel de drogas pesadas e álcool… de acordo com um novo relatório.

Como relatamos anteriormente, Boo – cujo nome verdadeiro era Lola Mitchell – foi encontrada inconsciente no dia de Ano Novo dentro de uma residência em Memphis… e apesar dos esforços para reanimá-la, ela foi declarada morta no local. Ela tinha 43 anos.

Lançando sua carreira nos anos 90, Boo rapidamente se tornou uma artista feminina popular – e uma das únicas mulheres no ramo do rap. Ela se ligou com Senhor Infame, preto crocante, Koopsta Knicca para formar “Three 6 Mafia” e foi destaque nos influentes primeiros 5 álbuns de estúdio do grupo. Ela também trabalhou em projetos paralelos com Gucci Mane, Lil JonOutKast, E-40, TI, O jogo e mais.