Gareth Bale confessa que não segue mais na F1 por causa do que aconteceu com Hamilton em Abu Dhabi 2021

Etodo mundo sabe disso Gareth Bale adora golfe. O antigo jogador do Real Madrid gosta quase mais do desporto dos 18 buracos do que do futebol. O que não é tão conhecido é que ele também acompanha a F1. Ou, para ser mais preciso, ele segue os acontecimentos atuais do Grande Prêmio.

Então, o que aconteceu para fazer o lendário atacante parar de assistir às corridas? Bem, o galês confessou recentemente que ficou muito irritado com o resultado do Campeonato Mundial de F1 2021. Aquele final polêmico em Abu Dhabi causou Fardo para desengatar.

As decisões controversas de Michael Masi, então diretor de prova, prejudicaram Lewis hamiltonquem viu Max Verstappen arrebatar o título dele na última volta do Grande Prêmio final. O inglês ficou sem a oitava coroa quando tinha o campeonato no bolso. A gestão do carro de segurança após o acidente de Nicholas Latifi levou ao primeiro campeonato mundial para o Red Bull estrela.

Bale explica seu problema com a decisão

“Sabe, não sei depois do que aconteceu com Hamilton alguns anos atrás. Não foi justo”, disse ele ao canal Random Golf Club no YouTube quando perguntado se sintonizava a F1.

“O fato de ele ter que passar por todo o tráfego e não conseguir parar nas boxes … simplesmente nunca foi uma corrida.”

A verdade é que o antigo internacional galês se engana numa coisa. Hamilton conseguiu parar, mas sua equipe decidiu que ele não deveria perder a posição na pista. Outra coisa é a gestão dos carros rodados e a decisão de não terminar a corrida em regime de safety car.

Essa era a teoria ainda defendida por Mercedes chefe Este é o Wolff. E não podemos esquecer que, independentemente das opiniões dos envolvidos, a FIA decidiu retirar Masi de seu cargo. O australiano nunca mais desempenhou um papel de liderança na F1.