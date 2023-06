Gareth Bale envia a Lionel Messi uma mensagem reconfortante sobre a competição fácil da MLS

eudeixe-o para Gareth Bale para minimizar o MLS e também enviar Real Madrid fãs uma mensagem que eles não vão gostar. Porque apesar de tudo que conquistou durante seus anos na A Liga, os torcedores do clube ainda terminaram seu relacionamento com ele com uma nota terrível. Gareth Bale chegou de Tottenham Hotspur e imediatamente venceu a Liga dos Campeões da UEFA, onde marcou um gol em uma final dramática contra o Atlético de Madrid em 2014. Corta para sua aventura na MLS e Gareth Bale também marcou um gol da vitória para obter Los Angeles FC a Copa MLS. Embora não vencer outras temporadas não fosse tão punível pelos torcedores nos Estados Unidos quanto na Espanha. A natureza competitiva do futebol europeu é muito maior do que jamais será no MLS.

Talvez essa seja uma das razões pelas quais Leo Messi decidiu jogar pelo Inter Miami na fase final de sua carreira. Ele chegou a um time que atualmente está morto na Conferência Leste. Não temos dúvidas de que Leo acabará fazendo a diferença na MLS, mas não haverá aquela pressão adicional que ele sempre teve no FC Barcelona ou no PSG. Messi finalmente terá tempo para curtir o futebol sem pensar na decepção que pode causar se não ganhar nenhum troféu. Não que precise de mais, Messi já é o jogador mais condecorado da história do futebol com 43 troféus conquistados. Ele empatou recentemente com Daniel Alves nessa categoria, mas ainda vai tentar chegar ao brasileiro.

Gareth Bale manda recado para Leo Messi e Real Madrid

Agora que joga golfe como jogador semiprofissional, Gareth Bale está aproveitando sua aposentadoria à distância. Ele conversou recentemente com a BT Sport sobre as diferenças entre a competitividade da MLS em comparação com a La Lige ou outros torneios na Europa. Aqui está o que ele disse: “É bom, é muito mais tranquilo. Se você perder em Madrid é como se o mundo acabasse. Você é crucificado, se sente mal, vai para casa e não está feliz. Eles meio que aceitam perder um pouco mais e acho que não tem consequência. Você não pode ser rebaixado, é só perder um jogo e ir para o próximo. Eles meio que aceitam perder muito melhor lá. Eles sabem perder, mas também comemoram todos os jogos como se eles tivessem vencido o campeonato. Então, você definitivamente gosta disso.

