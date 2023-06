Gêmeos Cavinder reagem contra artigo sobre ‘garota gostosa’

Tele gêmeos cavinder expressaram seu “desgosto” em uma entrevista recente, acusando-a de manter estereótipos sexistas para explorar sua aparência e minar suas realizações tanto no atletismo quanto nos negócios.

Haley e Hanna Cavinderconhecidos como os maiores ganhadores na era do Nome, Imagem e Semelhança (NIL) durante sua carreira no basquete no Universidade de Miamidispararam contra o repórter Ethan Strauss do The Free Press, alegando que a entrevista foi feita e publicada sob falsos pretextos, reduzindo-as a meras “garotas gostosas”.

Cavinders tornaram-se alguns dos maiores ganhadores em negócios NIL

Em um artigo de destaque publicado pela A Imprensa Livre na terça-feira, liderado por Bari Weiss, Strauss apresentou a manchete: “A NCAA tem um problema de ‘garota gostosa’.” Em resposta, as gêmeas de 22 anos emitiram uma forte declaração na quarta-feira, desafiando as intenções por trás da história.

Cavinders foram enganados pela agência de notícias

Eles revelaram que durante o processo de entrevista, que incluiu Strauss acompanhando-os por um fim de semana inteiro e uma subsequente conversa de uma hora, eles responderam apenas uma pergunta sobre sua aparência física.

Os gêmeos afirmaram que a entrevista foi inicialmente lançada como uma peça com foco em suas vidas após o NIL e o que o futuro reserva para suas oportunidades de negócios.

Expressando sua decepção, os gêmeos Cavinder criticaram o artigo não apenas por menosprezar suas conquistas atléticas e empresariais, mas também por perpetuar a ideia de que mulheres de sucesso são julgadas apenas por sua atratividade. Eles argumentaram que a peça desconsiderava seu trabalho árduo, dedicação ao NIL e empreendimentos comerciais, e falhava em reconhecer a influência positiva que eles têm sobre meninas e mulheres que os admiram.

As gêmeas enfatizaram sua disposição inicial de participar da entrevista, acreditando que apoiaria um meio de comunicação dirigido por mulheres. No entanto, eles expressaram seu profundo desapontamento e desgosto com a prática jornalística e o flagrante retrato sexista evidente no artigo. Seu principal objetivo, enfatizaram, era inspirar as jovens a perseguir seus sonhos, trabalhar duro e pensar grande, ao mesmo tempo em que se opunham firmemente à redução de seu potencial à mera aparência física.

O artigo também chamou a atenção para um artigo anterior publicado pelo The New York Times em 2022, que destacou Olivia Dunne, uma ginasta da LSU e a atleta feminina que mais ganha na NCAA. O artigo do Times, intitulado “Novos endossos para atletas universitários ressurgem uma velha preocupação: sexo vende”, traçou uma conexão semelhante entre os ganhos de Dunne e seus atributos físicos. Dunne, em resposta, questionou a adequação da ênfase em sua aparência por meio de uma história no Instagram.

Os gêmeos foram transferidos para a Universidade de Miami da Fresno State University

Gêmeos ansiosos por futuros edneavors

Haley e Hanna decidiram abrir mão de seu quinto ano de elegibilidade para se concentrar em acordos NIL e outras oportunidades, incluindo a busca por carreiras de wrestling profissional. Eles assinaram um contrato NIL com a WWE em dezembro de 2021 e recentemente fizeram sua estreia na televisão no NXT. No início de 2023, os gêmeos, agora influenciadores em tempo integral, acumularam quase US $ 2 milhões por meio de vários acordos NIL e parcerias de marca de longo prazo com empresas como Pronamel, Champs Sports, Bucked Up e Victoria’s Secret. Eles também se juntaram Melhorarum empreendimento de jogos de azar liderado por Jake Paul, onde apresentarão seu próprio podcast chamado “Twin Talk”. Após a transferência de Fresno State para a Universidade de Miami em abril de 2022, os gêmeos se formaram em maio e atualmente dividem seu tempo entre Miami e Arizona.

Os gêmeos se formaram recentemente na Universidade de MiamiTW @ Cavinder Hanna

Antes de seu envolvimento na primeira decisão de infrações NIL da NCAA em fevereiro, que resultou em nenhuma sanção, Haley e Hanna jogaram como guardas para a Universidade de Miami, ajudando a equipe a alcançar sua primeira aparição na Elite Eight na história do programa. No entanto, seus Loucura de março a jornada chegou ao fim nas mãos de LSU, os eventuais campeões, ganhando as manchetes no processo.