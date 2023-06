George Scott: Filho da ex-estrela do Red Sox mata o próprio filho antes de cometer suicídio

Ooficiais relataram um trágico incidente onde o filho do ex- Red Sox primeira base, George Scottsupostamente matou seu filho de oito anos antes de tirar a própria vida em sua casa em Massachusetts.

A polícia descobriu a cena do assassinato-suicídio durante uma verificação de bem-estar em Scottresidência em New Bedford. os corpos de Scott e seu filho Dante Hazard foram encontrados dentro de casa.

O escritório do promotor distrital de Bristol confirmou os detalhes do incidente. Acredita-se que Scott matou seu filho antes de cometer suicídio. As autoridades mencionaram que Scott usou um objeto pontiagudo para ferir a criança antes de tirar a própria vida.

Identidade confirmada por DA

A identidade de Jorge Scott IIIque morava com o menino na casa de Phillips Road, foi confirmado por Gregg Milioteporta-voz do DA.

Uma investigação mais aprofundada e a confirmação dos detalhes, incluindo a causa da morte, serão realizadas pelo médico legista. George Scott III é filho do ex-astro do Red Sox, George Scott, que jogou pelo time por nove temporadas nas décadas de 1960 e 1970.

Antes deste trágico evento, as autoridades realizaram uma busca na residência como parte de uma investigação sobre o desaparecimento da mãe do menino, Lisa Hazard. lisa está desaparecido desde março de 2019 e Jorge Scott III foi considerada uma pessoa de interesse em seu caso, que permanece sem solução.