Georges St-Pierre se oferece para treinar Elon Musk após Jon Jones apoiar Mark Zuckerberg

Imagine isso: Georges St-Pierre encurralando Elon Musk em oposição a Mark Zuckerburg liderado por Jon Jones.

Se essa frase parece um sonho febril estranho, não é: St-Pierre no sábado jogou seu nome no chapéu para uma suposta luta de MMA entre Musk e Zuck.

St-Pierre, membro do Hall da Fama do UFC, declarou-se um “grande fã” de Musk, que deu início a tudo isso quando propôs uma luta na gaiola com Zuckerberg em resposta a um possível concorrente do Twitter do chefe da Meta.

@elonmusk Sou um grande fã seu e seria uma grande honra ajudá-lo e ser seu parceiro de treinamento para o desafio contra Zuckerberg. — Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) 24 de junho de 2023

Zuckerberg ganhou as manchetes por seu mergulho profundo no mundo do jiu-jitsu, ganhando medalhas em sua primeira participação em torneios.

O ex-campeão peso-galo do UFC, Dominick Cruz, também se ofereceu para treinar Musk, que brincou que iria sufocar o empresário de mídia social com seu peso em uma luta na jaula.

A ideia de dois bilionários descobrindo as coisas no octógono conquistou o mundo inteiro, e o presidente do UFC, Dana White, se ofereceu para promover a ocasião. Zuckerberg fez parceria com o UFC para um projeto Metaverse com a promoção e fechou o UFC Vegas 61 para que ele e sua família pudessem assistir às lutas no UFC APEX.

“Esta seria a maior luta da história do mundo, maior do que qualquer coisa que já foi feita”, disse White ao TMZ. “Isso quebraria todos os recordes de pay-per-view.”

Na sexta-feira, Jones declarou-se Team Zuckerberg, twittando “Deixe-me saber se você precisa de um parceiro de treinamento!”

A vida real costuma ser mais estranha que a ficção.