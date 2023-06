Georgina Rodriguez mostra suas emoções na formatura da irmã em Madri

Georgina Rodriguez deixou claro que, apesar dos luxos de sua vida como influenciadora, modelo e empresária, ela não perde o contato com a família.

Nesta ocasião, Cristiano Ronaldocompanheira de foi à Universidad Autonoma de Madrid para ver a irmã, Ivana diplomado. georgina elogiou seu esforço e dedicação e relembrou suas origens humildes por meio de um post emocionante nas redes sociais.

A influenciadora elogiou o empenho da irmã na formatura: “Minha formatura Shima. Ainda me lembro de quando você se preparava para o vestibular e do dia em que recebeu a nota final. Seu início em Madri, seu material de estudo pago em prestações, seu dias intermináveis ​​de trabalho, universidade e mil horas no metrô, onde você fez dele seu local de estudo e sua sala de jantar”.

A união de Georgina com sua irmã

Georgina Rodriguez garantiu que o caminho foi “muito longo” e comentou que viveram os “piores e melhores momentos de nossas vidas”.

Em todo o caso, a modelo sublinhou que a sua união continua intacta: “Mas aqui continuamos unidos e a vencer. Mais uma vez conseguiste o que te propusestes. um ao outro para sempre. Te amo Gaviota”.

CristianoParceira de ‘s postou esta mensagem no Instagram, acompanhada de um vídeo e da música ‘Unstoppable’ da cantora É. georgina aparece na fila de trás e está sorrindo.