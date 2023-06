Georgina Rodriguez viraliza por comentário estranho sobre a marca de água de Cristiano Ronaldo: Hidrata mais

Ta semana dele, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez regressou a Madrid para apresentar o novo negócio dos portugueses, que é uma marca de água mineral alcalina e antioxidante chamada Ursu9.

Foi um evento lotado e tanto o jogador quanto a modelo falaram sobre a água, embora georginaA resposta de não foi muito bem ensaiada.

Georgina Rodriguez mostra suas habilidades twerk

Seus comentários acabaram viralizando nas redes sociais, mas pelos motivos errados.

“Adoro água, me dá muita saúde para me hidratar e com essa água você vai se sentir mais hidratado e vai notar como mata a sede”, explicou ela às câmeras.

Georgina Rodriguez é ridicularizada nas redes sociais

Essa resposta foi ridicularizada por muitos nas redes sociais, que apontaram que outros tipos de água também hidratam.

“Beber muita água, o conselho essencial e básico para não ficar desidratado”, brincou um fã no Twitter, sarcasticamente.

“Pelo menos ela não disse que desidrata mais do que hidrata”, foi a frase de outro.

O confronto de Georgina Rodriguez com um repórter

Esta não foi a única razão pela qual a companheira do futebolista esteve nos noticiários, já que teve um pequeno embate com a imprensa ao ser questionada sobre os rumores de uma crise na relação dos dois.

Era um repórter do ‘El Programa de Ana Rosa’ quem estava no comando tentando aprofundar os rumores.

“Claro que não, vocês mesmos inventaram”, ela respondeu sem rodeios, antes de afirmar que esperam se casar um dia.