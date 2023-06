Gia Duddy fica com o coração partido ao descobrir que Will Levis não a ama no TikTok

TikTok impiedosamente revelado a Gia Duddy que seu amado namorado e Novato da NFL Will Levis não a ama.

A dupla estava na cidade para um jantar romântico quando a revelação chocante foi revelada. Duddy, a caminho do restaurante, resolveu filmar um TikTok com um filtro interativo que perguntou se o namorado a ama.

A resposta não foi a que ela esperava: o app deu uma resposta definitiva NÃO em letras maiúsculas. A reação de Will foi hilária- o zagueiro olhou com raiva para seu parceiro depois que ela confessou no vídeo que eles estavam meia hora atrasados ​​depois que ela não conseguiu se arrumar a tempo.

Embora a maioria pensasse que a reação de Levis era uma piada, havia alguns que pensaram que ele realmente parecia farto. “Bro não parece feliz”, foi um dos principais comentários. “Ele está com fome e cansado de esperar, rs”, disse outro.

Ainda não se sabe se o casal acabou voltando para casa com fome – pode muito bem ter sido o caso, já que os restaurantes geralmente não fazem reservas por mais de 15 minutos … mesmo se você for um casal famoso.