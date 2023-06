Gia Gunn, estrela de ‘Drag Race’, está ansiosa com os eventos do Pride, mas ainda está comemorando

Estrela de “RuPaul’s Drag Race” Gia Gunn diz que está muito mais ansiosa em relação às festividades do Orgulho deste ano, depois de uma enxurrada de ameaças às organizações LGBTQ+, mas ela não acha que isso deva impedir as pessoas de comemorar.

Recebemos Gia no Dialog Cafe Friday em WeHo, onde ela admitiu que tem sido mais cautelosa este ano em relação aos eventos do Orgulho – nos mostrando suas muitas emoções que ela tem sentido recentemente como uma mulher transgênero.

Você deve se lembrar, a festança do Tennessee reforçou a segurança depois que várias ameaças foram feitas contra a organização, os artistas e até o diretor do festival Vanessa Rodley – que nos disse que está trabalhando com as autoridades para garantir a segurança de todos.