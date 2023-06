Giancarlo Stanton luta para recuperar a forma desde o retorno de lesão

TeleIanques de Nova Iorque tem sentido a ausência de Aaron Juiz em sua escalação, mas eles também esperavam Giancarlo Stantonpara intensificar e preencher o vazio. Infelizmente, desde que voltou da lista de feridos em 2 de junhoStanton foi lutando para encontrar seu ritmo e golpe de força.

Em seus primeiros 12 jogos de volta, Stanton conseguiu apenas um 0,119 média de rebatidas (5 por 42) com 15 eliminações. Os números são preocupantes, incluindo sete rebatidas sem rebatidas, uma caminhada e cinco eliminações no recente doubleheader contra o Red Sox, o que resultou em uma varredura.

Stanton reconheceu suas lutas, afirmando, “Só preciso encontrar meu ritmo, pegar a bola um pouco mais cedo. [make] um impacto quando estou lá, então só preciso descobrir.”

Não é apenas Stanton que tem lutado em ausência do juiz. Anthony Rizzo, DJ LeMahieue Josh Donaldson também experimentaram quedas pronunciadas. Yankees gerente Aaron Boone continua otimista, dizendo: “Eles vão bater. Big G vai bater. Eles vão fazer rolar. Nós só temos que abrir caminho agora mesmo, enquanto estamos com um pouco de dificuldade.”

O histórico de lesões de Stanton é motivo de preocupação. Nas últimas cinco temporadas, ele passou um tempo significativo no lista de feridos. No entanto, Boone acredita em Habilidades de Stanton como um rebatedor e o descreveu como “um batedor tão único” e “tão perigoso quanto eles vêm” quando ele encontra seu ritmo.

Boone tinha planejado interpretar Stanton no campo externo pela primeira vez desde seu retorno no sábado, mas o jogo foi marcado pela chuva. Ele agora pretende que Stanton retome as funções de campo quando o Yankees enfrentar o Marinheiros em casa na terça. O próprio Stanton acredita que jogar em campo beneficiará o time e os tornará mais dinâmicos.

Embora as opiniões difiram sobre o impacto de jogar no campo externo Desempenho de Stanton, Boone acha que isso o ajuda tanto atleticamente quanto em termos de saúde. Ele acredita que mantém Stanton afinado e sugere que pode haver um benefício sutil de desempenho também. No final das contas, a decisão de jogar com Stanton no campo externo depende de sua prontidão e de seu papel nos planos da equipe no futuro.