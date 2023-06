Gil impulsiona o Revolution para a vitória por 3-1 sobre o Inter Miami, esperando por Messi

Carles Gil marcou em um pênalti no início do jogo e acrescentou duas assistências na vitória do New England Revolution por 3 a 1 sobre o Inter Miami na noite de sábado.

O sexto gol de Gil na temporada veio em um PK aos 27 minutos e ele conseguiu sua sexta assistência na rede de Matt Polster – a primeira – aos 34 minutos para uma vantagem de 2 a 0 no intervalo.

O Revolution (8-3-6) aumentou sua vantagem para 3-0 quando Bobby Wood usou um passe de Gil aos 51 minutos para marcar pela sexta vez nesta temporada.

O Inter Miami (5-12-0) evitou o empate quando Josef Martnez marcou de pênalti aos 84 minutos. Foi o quarto gol de Martnez na temporada e o oitavo em 11 partidas contra o New England. Nenhum outro jogador marcou mais de cinco gols contra os Revs desde que Martnez ingressou na liga em 2017.

Djordje Petrovic somou quatro defesas para o Revolution. Drake Callender defendeu dois chutes para o Inter Miami.

Inter Miami perde seis seguidas e só resta esperar a contratação de craque Lionel Messi vai mudar a sorte do clube. Messi, que recusou mais de um bilhão de dólares para jogar na Arábia Saudita, deve ingressar no Inter Miami em julho, depois que o contrato do jogador de 35 anos com o Paris Saint-Germain expira em 30 de junho.

A Nova Inglaterra está 5-0-3 em casa nesta temporada. O Revolution estabeleceu o recorde do clube com nove jogos sem perder em 2005, igualando-o em 2015.

A Nova Inglaterra receberá o Orlando City no sábado. O Inter Miami está parado.