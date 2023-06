Gisele Bündchen faz o coração bater forte depois de usar um impressionante maiô Louis Vuitton

Gisele Bündchen está com sua carreira de modelo a todo vapor, pois acabou de cair o queixo com seu último anúncio de maiô para a marca de luxo Louis Vuitton enquanto usava um ótimo maiô.

Gisele Bündchen voltou aos holofotes após o divórcio de A estrela da NFL Tom Brady e imediatamente começou a assinar contratos com diferentes marcas, incluindo a marca popular para a qual ela se juntou ao artista Yayoi Kusama para lançar uma colaboração limitada que apresentava os pontos icônicos do pintor e escultor japonês.

Assim que ela terminou as coisas com Brady, Bündchen focada em sua família e em sua carreira, imediatamente os telefones começaram a tocar e ela foi a capa da vogue modelo após o rompimento, logo depois, grifes a procuravam inclusive a grife de luxo francesa.

Gravação de vídeo da Louis Vuitton

Durante o vídeo, podemos ver Bündchen promovendo a linha de malas da marca, saindo de um carro e depois levando sua bagagem para a praia enquanto trocava a calça branca e o maiô por apenas o maiô.

A marca intitulou a campanha publicitária de “Gisele Bundchen para Louis Vuitton: Horizons Never End”.

Mas a modelagem é apenas parte do motivo pelo qual Gisele Bündchen está no noticiário, ela também é filantropa, pois recentemente leiloou alguns itens para ajudar nos esforços de reflorestamento da floresta tropical brasileira.

Esforços de colaboração de Gisel Budnchen para a floresta tropical brasileira

Como parte de sua postagem no Instagram, ela legendou algumas fotos “Sou apenas uma pessoa neste mundo enorme e há muito o que fazer, mas desde cedo entendi que para ampliar a mudança é essencial unir forças e que através da dedicação e colaboração, tudo é possível.”

“Do fundo do coração, quero agradecer a todos os que estiveram ontem na Gala da Luz Alliance, ajudando-nos a apoiar a natureza.” Ela disse, “Juntos conseguimos arrecadar fundos que vão ajudar tantas pessoas e projetos no Brasil.“