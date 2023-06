Globoesporte insiste: Brasil contratou Ancelotti para junho de 2024

EUt era jornalista do Globoesporte Luís Robertodurante o jogo Brasil x Guiné, que soltou a bomba.

Uma notícia que pode não ter tido grande cobertura na Espanha, mas que no Brasil é considerada de suma importância.

Lá é dado como certo que Carletto será seu treinador e, segundo MARCA, o otimismo na CBF está no auge. Eles estão contando com ele.

“A CBF está confiante em assinar Ancelotti como técnico do Brasil. A previsão é que o anúncio ocorra no final de junho e o novo treinador comece a trabalhar em janeiro ou junho de 2024”, afirmou o jornalista.

A mídia brasileira, citando fontes da CBF, também noticiou que as conversas entre o presidente Ednaldo Rodrigues e o técnico do Real Madrid têm ocorrido de forma natural e positiva e que existe, inclusive, um plano de transição até o Ancelotti assume o comando.

Hoje, a mídia brasileira dá mais informações e afirma que o acordo entre a CBF e o técnico do Real Madrid será para o mês de junho, deixando de lado a opção de janeiro.

“Quando a temporada terminar, Ancelotti será o técnico do Brasil.”

Se isso acontecer, e se o acordo for alcançado, o italiano encerrará sua segunda passagem pelo Real Madrid após três anos no cargo.

Independente do que aconteça na temporada 23/24. O MARCA, como afirmou no passado domingo, acredita que o treinador do Real Madrid só pensa na equipa e na preparação para a nova temporada.

CBF tem plano para temporada 2023/24

O Globoesporte adiantou que a CBF está com tudo organizado e que nos próximos dias nomeará uma comissão de transição até que Ancelotti assuma o comando da equipe.

A comissão seria composta por ramon menezes mais um profissional europeu indicado por Ancelotti. Essa comissão se encarregaria da equipe por oito partidas, seis das quais pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Calendário do Brasil até junho de 2024

4/9: Bolívia (casa) – eliminatórias

12/9: Peru (fora) – eliminatórias

9/10: Venezuela (casa) – eliminatórias

17/10: Uruguai (fora) – eliminatórias

13/11: Colômbia (fora) – eliminatórias

21/11: Argentina (casa) – pré-eliminatória

Março 2024: Espanha (Madri) – amistoso

Março de 2024: mais um amistoso a confirmar

Ancelotti já afirmou em mais de uma ocasião que Real Madrid seria o último clube da carreira, além de dizer que seu sonho é prolongar ao máximo a permanência na capital espanhola.

Sua saída seria uma surpresa, sem lhe dar a opção de uma possível renovação com o clube, que obviamente dependeria dos resultados do treinador nesta temporada.

O Brasil, claro, seria o toque final para Carlettoque é o treinador com mais títulos da Liga dos Campeões e o único a ter conquistado o título nas cinco principais ligas.