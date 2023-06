GM do Grizzlies chama suspensão de Morant de ‘apropriada’, deve tomar ‘medidas sérias’

Gerente geral do Memphis Grizzlies Zach Kleiman diz que sente E Morant A suspensão de 25 jogos de ‘ foi “apropriada” … dizendo aos repórteres que o rosto da franquia precisa fazer algumas mudanças importantes durante seu tempo longe do time.

Kleiman respondeu a várias perguntas sobre a punição do armador All-Star após o Draft da NBA de quinta-feira… e embora tenha afirmado que os dois lados mantêm um relacionamento sólido, ele deixou claro que a organização está “desapontada” com suas ações recentes.

O jovem de 23 anos foi atingido com a proibição depois ele brilhou o que parecia ser uma arma pela segunda vez em dois meses… o que, segundo vídeo obtido pelo TMZ Sports , ele alegou na verdade era um isqueiro.

Mas, Kleiman acredita que a liga tomou a decisão certa… e o time teve boas conversas com seu craque sobre o que ele precisa fazer para voltar à quadra.

Kleiman acrescentou que a equipe tem “grandes expectativas” para responsabilizar Ja no futuro … e o remorso do hooper só vai tão longe, pois ele terá que apoiar suas palavras com suas ações.