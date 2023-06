GoFundMe removendo arrecadadores de fundos falsos criados para ajudar na pesquisa e nas famílias das vítimas

Os golpistas que procuram ganhar dinheiro rapidamente com o submersível desaparecido do Titanic tentaram fazer crowdsourcing da tragédia … mas o GoFundMe está reprimindo.

Aqui está o acordo … fizemos algumas escavações e encontramos várias páginas do GoFundMe em busca de doações para esforços de busca e resgate e dinheiro para as famílias dos passageiros desaparecidos.

O problema é… essas páginas do GoFundMe NÃO são legítimas… e a plataforma está agindo, e esfregando as páginas em alguns casos.

Um representante do GoFundMe disse ao TMZ que sua equipe de Trust & Safety está monitorando a plataforma para arrecadação de fundos relacionada ao submarino OceanGate, e 5 arrecadações de fundos já foram removidas.

As pessoas por trás dos falsos arrecadadores de fundos parecem ter visões grandiosas… a maioria deles estabelece metas de seis dígitos, com outros buscando mais de US$ 2 milhões.