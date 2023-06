Gol impressionante de Usain Bolt leva World XI à vitória do Soccer Aid

Usain Bolt mais uma vez impressionado durante o partida anual de futebol beneficente da Soccer Aid no domingo. O homem mais rápido do planeta causou todos os tipos de problemas para a defesa da Inglaterra: jogadores adversários lutaram para lidar com seu ritmo letal durante o jogo organizado pela UNICEF.

O jogo, que aconteceu no Old Trafford do Manchester Unitedviu o O Soccer Aid World XI derrotou a Inglaterra pelo quinto ano consecutivo.

Bolt provou ser uma força devastadora para Mauricio Pochettino homens. O novo técnico do Chelsea, que foi contratado pela Soccer Aid muito antes de sua nomeação no clube londrino, decidiu implantar o jamaicano na ponta esquerdae provou ser um golpe de mestre.

Levou o corredor de 100 e 200 metros apenas oito minutos para fazer sua primeira tentativa perigosa do jogo. Depois de tentar explorar a linha alta da Inglaterra, Bolt cronometrou sua corrida com perfeição, pois seu ritmo alucinante foi encontrado por um belo peso Passe de Hernan Crespo. Bolt agarrou a bola e puxou o gatilho da mira esquerda da caixa de 18 anos. Ele arrastou um pouco o chute e passou longe da trave direita.

Sua primeira chance deu o tom para o resto da partida. No Aos 23 minutos, Bolt abriu o placar com uma finalização clínica passado David James depois de mais uma vez explorar o flanco esquerdo.

O segundo tempo foi recheado de gols: a Inglaterra conseguiu virar o placar com gols de Asa Butterfield e Paul Scholesantes Robbie Keane marcou dois gols em 6 minutos. Kem Cetinay confirmou a vitória dos visitantes com um gol no final.

14.619.005 foram arrecadados no total para a UNICEF graças à partida.