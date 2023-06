Golden Knights derrotam Panthers por 9-3 no jogo 5 para capturar a Copa Stanley

TOs Golden Knights deram à sua cidade uma verdadeira festa ao estilo de Las Vegas, desde passes deslumbrantes até o hat-trick de Mark Stone até comemorações de gols, conquistando a primeira Copa Stanley da jovem organização com uma vitória por 9 a 3 sobre o derrotado e exausto Florida Panthers na terça-feira noite.

O técnico Bruce Cassidy, em um aceno para a breve história dos Knights, iniciou cinco dos jogadores originais de Vegas conhecidos como Misfits e colocou o sexto no segundo turno. Cassidy parecia confiante no dia anterior ao jogo de que seu time jogaria bem, e certamente jogou, abrindo um jogo de um gol no segundo período para liderar por 6–1.

Vegas encerrou a série em cinco jogos para ganhar a copa diante de uma multidão delirante recorde da franquia de 19.058 na T-Mobile Arena, que abafou as apresentações pré-jogo do atacante Jonathan Marchessault e do goleiro Adin Hill e torceu durante todo o toque final.

O hat-trick de Stone – com o terceiro em uma rede vazia com 5:54 restantes – foi o primeiro em uma final da Stanley Cup desde Peter Forsberg do Colorado em 1996, também contra o Panthers.

Os Knights conseguiram o resto de sua pontuação de Nic Hague, Alec Martinez, Reilly Smith, Michael Amadio, Ivan Barbashev e Nicolas Roy. O gol de Martinez no segundo período veio nove anos depois de ele marcar o gol duplo na prorrogação no jogo 5 para dar a taça ao Los Angeles Kings.

Hill teve outro desempenho forte que rapidamente o tornou um favorito dos fãs dos Knights, ganhando até mesmo “MVP! MVP!” cantos no terceiro período. Jack Eichel, o profissional de oito anos jogando em sua primeira pós-temporada, teve três assistências.

Aaron Ekblad, Sam Reinhart e Sam Bennett marcaram para a Flórida, e Sergei Bobrovsky foi derrotado em outra atuação difícil contra o Vegas depois de levar a Flórida à final. Ausente da escalação estava Matthew Tkachuk, o rei dos arremessos decisivos durante os playoffs, mas nunca o mesmo depois de receber um golpe esmagador em seu ombro por Keegan Kolesar de Vegas no jogo 3.

Os Knights estabeleceram o padrão de como uma franquia de expansão deve ser, chegando à final da Copa em sua primeira temporada e aos playoffs em todos os anos, exceto um. Seis jogadores permanecem da equipe inicial de 2017-18, que perdeu em cinco jogos para o Washington Capitals na final.

Esses jogadores assistiram ao Capitals patinar com a Stanley Cup naquela noite e, em seguida, tiveram a chance de fazer o mesmo na terça-feira para cumprir a missão do proprietário Bill Foley de ganhar o campeonato no sexto ano.

Ao criar um padrão tão elevado no início, os Knights jogaram com grandes expectativas, mas falharam repetidamente, apesar de quatro corridas para pelo menos as semifinais da NHL – até o jogo 5 contra os Panthers.

Este é o segundo título profissional de Las Vegas em nove meses – os Ases conquistaram o campeonato WNBA em setembro – e continua o crescimento impressionante de um mercado esportivo que se limitava em grande parte a lutas de prêmios, atletismo UNLV, NASCAR e muito golfe antes dos Golden Knights tomou a cidade de assalto. Os Raiders começaram a jogar aqui em 2020, o Oakland Athletics parece estar indo para o deserto, Las Vegas sediará uma corrida de Fórmula 1 este ano e o Super Bowl será no Allegiant Stadium em fevereiro.

Quanto aos Knights, sua conexão com Las Vegas foi selada desde o tiroteio de 1º de outubro de 2017, que tirou 60 vidas. Eles desempenharam um papel fundamental em ajudar a cidade a se curar, alcançando a comunidade fora do gelo e ganhando muito com isso.

Vencer a Flórida justificou os muitos movimentos que a administração do Knights fez para refazer o elenco ao longo dos anos. Stone, Eichel e Alex Pietrangelo são os jogadores mais notáveis ​​que Vegas contratou para chegar a este momento.

E Cassidy, contratado uma semana depois de ser demitido pelo Boston Bruins no ano passado, provou ser o treinador para levá-los até lá, aparentemente pressionando todos os botões certos para ajudar Vegas a se tornar o cabeça-de-chave da Conferência Oeste e depois o campeão da NHL.

Os Knights também conquistaram o título com um goleiro improvável em Hill, que se machucou quando os playoffs começaram. Laurent Brossoit foi o titular até sair com uma lesão no jogo 3 da série do segundo turno contra o Edmonton Oilers, e então Hill teve sua chance.