governo confirma edital para segundo semestre; 4.400 vagas com iniciais até R$ 8,5 mil

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e a secretária de Estado de Planejamento e Administração do estado, Elieth Braga, confirmaram a realização do concurso para a Polícia Militar.

Durante transmissão em vídeo nas redes sociais, ambas anunciaram que a contratação da banca deve ser realizada até o final do mês de julho com a publicação do edital ainda no inicio do segundo semestre.

“Vamos realizar concurso público para policiais. Nós estaremos até o final de julho contratando a banca organizadora, e, até o final do ano, realizando as provas”, disse a secretária.

A expectativa é que sejam oferecidas um total de 4.440 vagas para ambos os sexos, conforme segue:

Soldados – 4 mil vagas;

Oficiais – 400 vagas;

Para participar do certame, os candidatos devem comprovar nível médio completo para o cargo de soldado e nível superior completo em direito para as vagas de oficiais.

Em relação a altura, o último edital exigiu altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres.

Já a idade mínima para participar do certame, em ambos os cargos, é de 17 anos, enquanto a idade máxima é de 30 anos (para soldados) e 35 anos (para oficiais).

Contudo, pelas redes sociais, inúmeros interessados em uma das vagas estão pedido pelo aumento da idade máxima, passando de 30 para 35 anos, como acontece em outros estados.

O governo do Pará, no entanto, não se pronunciou sobre o assunto até o momento.



Você também pode gostar:

Último concurso PM PA ofertou mais de 2.400 vagas

Desde 2020 que a Polícia Militar do Estado do Pará não realiza contratações por meio de concurso público.

Na ocasião, quando foi publicado o último edital, foram oferecidas 2.405 vagas para soldados e oficiais ambos os sexos. O certame recebeu quase 100 mil inscrições. As vagas foram distribuídas da seguinte maneira:

310 vagas para soldados – 2.079 (homens) e 231 (mulheres);

95 vagas para oficiais – 85 (homens) e 10 (mulheres).

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva, exame de avaliação psicológica, exame de avaliação de saúde, teste de avaliação física e investigação dos antecedentes pessoais.

A prova objetiva contou com 60 questões de múltipla escolha distribuídas entre os seguintes temas:

Língua Portuguesa;

Atualidades;

Raciocínio Lógico;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Penal;

Noções de Direito Processual Penal;

Noções de Direito Penal Militar;

Noções de Direito Processual Penal Militar;

Noções de Legislação Penal Especial;

Noções de Direitos Humanos; e

Legislação Institucional.

Quanto ganha um PM PA?

A remuneração de um policial militar do Pará atualmente, de acordo com a atualização mais recente prevista na Lei 9.038/2020, é de R$ 3.053,39 para o cargo de soldado (após o curso de formação) e de R$ 8.507,76 para o cargo de oficial segundo-tenente (após o curso de formação).

Concurso para PM SP está com inscrições abertas nesta segunda

Já está aberto o período de inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Ao todo, a corporação oferece 2.700 vagas para preenchimento imediato para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos do sexo masculino e feminino com nível médio completo.

A banca responsável pela organização do certame é a Vunesp.

Vagas e salários Concurso PM SP

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM SP) irá contratar por meio de concurso público 2700 soldados para compor o Quadro de Praças Policiais Militares.

As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos sexos com nível médio completo.

Vale ressaltar que não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista as peculiaridades do exercício das funções policial-militares inerentes ao cargo.

O salário inicial para o cargo de soldado 2º Classe é de R$ 4.852,21, sendo que as parcelas que o compõem são: padrão no valor de R$ 2.033,27, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), previsto na Lei nº 10.291/68, no valor de R$ 2.033,27, e insalubridade, prevista na Lei Complementar nº 432/85, com alterações da Lei Complementar nº 1.179/12 e da Lei Complementar nº 1.361/21, no valor de R$ R$ 785,67.

Clique aqui para ler a noticia completa.