Governo de Mato Grosso autoriza concurso com mais de 400 vagas

Foi autorizado oficialmente um novo concurso para a Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso(SES MT).

O aval foi concedido pelo governador do estado, Mauro Mendes, e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado no começo desta semana.

“Fazer a Saúde funcionar tem sido a nossa prioridade desde o primeiro mandato, e temos investido muito em reformas, adequações de todos os regionais e construção de seis novos grandes hospitais. Tenho certeza que essas centenas de profissionais que serão chamados vão colaborar muito para que possamos oferecer uma saúde de qualidade a todos os mato-grossenses, especialmente para aqueles que mais precisam”, disse o governador.

O secretário de saúde, Gilberto Figueiredo, confirmou que a pasta já trabalha para acelerar os trâmites do certame, o que inclui a contratação da banca.

“Esse será o primeiro concurso realizado na Saúde em 20 anos. É uma vitória para os servidores da secretaria, que atualmente está com um quadro defasado”, informou o secretário.

O último concurso realizado pela SES MT foi em 2013. Agora, com a nova seleção espera-se contratar 406 novos servidores para a área.

Contudo, os cargos e salários ainda não foram divulgados.

SES Mato Grosso: comissão já está formada

A Secretaria de Planejamento e Gestão em conjunto com a Secretaria de Saúde já formaram a comissão que será responsável por organizar, coordenar e executar os trâmites do edital.

O nome dos servidores que ficaram a frente do concurso foram divulgados nessa quinta-feira, 15 de junho.



Vale ressaltar que o certame foi anunciado desde fevereiro, mas somente neste mês de junho foi oficialmente autorizado.

A intenção do governo é suprir o déficit de servidores que, até o momento, vem sendo corrigido apenas por meio de processos seletivos.

De acordo com o próprio governador, os processos seletivos são uma forma mais rápida e pontual de contratar profissionais, uma vez que os concursos demandam mais tempo e despesas.

“Vamos sim fazer o concurso, mas para aqueles cargos necessários. Estamos preparando um trabalho de teste seletivo, conforme recomendou o Ministério Público, porque estamos ampliando muito as cirurgias eletivas e não temos gente para fazer isso. E o concurso pode demorar até um ano para finalizar, entre começar, publicar, seguir todas as fases e chamar todas as pessoas”, declarou.

AGER Mato Grosso abre concurso

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER – MT), no estado do Mato Grosso, anunciou a realização de concurso público destinado a contratação de profissionais de nível superior.

A banca responsável pela organização do concurso é a W2 Consultores.

Ao todo, a AGER oferece três vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargo e vagas

Gestor de Regulação e Fiscalização – CR;

Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Ambiental e/ou Sanitarista – 1 vaga;

Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Civil – 1 vaga;

Gestor de Regulação e Fiscalização/Contador ou Economista – 1 vaga.

O salário oferecido pela AGER é de R$ 7.839,13 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter na data da posse, no mínimo 18 anos completos.

Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço militar.

Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.

Possuir aptidão física e mental, apuradas à época da posse para o exercício do cargo.

Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo e o registro do órgão de fiscalização do exercício profissional, caso existente, desde que as atribuições do cargo pretendido exijam o respectivo registro.

Cumprir as exigências contidas neste Edital e ser aprovado em todas as fases nele previstas.

A habilitação e a escolaridade mínima exigida, como também, as demais exigências para o provimento do cargo, deverão ser comprovadas quando da nomeação até a posse do candidato aprovado, e, a não apresentação de qualquer dos documentos que comprovem as condições exigidas, implicará na exclusão do candidato, de forma irrecorrível.

