GP do Canadá: Os incêndios florestais podem suspender ou cancelar o Grande Prêmio?

Following um fim de semana de folga, Fórmula 1 está programado para retornar neste fim de semana com Grande Prêmio do Canadá de 2023mas há alguma preocupação, dado que o país está atualmente sofrendo com alguns incêndios florestais.

Esses incêndios estão acontecendo na região de Quebec, no leste do país, e já foram detectados mais de 150 incêndios até agora, um recorde nesta parte do mundo.

F1 como você nunca viu antes: carro da Red Bull de Verstappen vai rali na Austrália

Há uma grande preocupação das autoridades com o bem-estar daqueles que vivem na região, enquanto alguns também se perguntam se os incêndios e a fumaça afetarão ou até mesmo cancelarão o Grande Prêmio do Canadá.

O Grande Prêmio do Canadá de 2023 será cancelado por causa dos incêndios florestais?

O Grande Prêmio do Canadá está acontecendo em Quebec, no Circuito Gilles Villeneuve na Ilha Notre Dame de Montreal.

No entanto, a área onde os incêndios estão ocorrendo atualmente fica a cerca de 800 quilômetros de Montreal.

Embora tenha havido alguma fumaça e uma queda na qualidade do ar da cidade nos últimos dias, os efeitos foram mínimos e não devem impactar a corrida de Fórmula 1.

Reuniões já foram realizadas para tratar do assunto, com executivos da Fórmula 1, organizadores de corridas locais e autoridades do governo canadense concordando que o evento deve ocorrer conforme planejado.

“O evento não está em risco e fomos informados por todas as informações relevantes de que a situação em Montreal neste momento é diferente de outras partes do país e do norte dos Estados Unidos”, explicou um comunicado da F1.

“O risco permanece baixo e a qualidade do ar é boa em Montreal.”

A que horas é o Grande Prêmio do Canadá de 2023?

O fim de semana do Grande Prêmio do Canadá vai de 16 a 18 de junho, com a corrida programada para começar às 14h, horário local, no domingo, que é 19h BST no Reino Unido ou 20h CEST na Europa Ocidental.

A qualificação será realizada no sábado, começando às 16:00 hora local, 21:00 BST e 22:00 CEST.

Não há evento de sprint no Grande Prêmio do Canadá em 2023.