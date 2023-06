Gracie Hunt curte as Cataratas Vitória de biquíni: você pode nadar à beira da vida ou da morte

Gracie Hunt está aproveitando seu tempo explorando a África e parece estar tendo uma experiência fantástica, tirando uma merecida pausa durante o verão para relaxar e descontrair.

Dito isso, embora as férias sejam normalmente um momento para se desconectar e escapar do caos da vida cotidiana, estrelas do Instagram como gracie necessidade de compartilhar consistentemente conteúdo viral nunca cessa.

Gracie Hunt mostra abdominais incríveis com outro treino motivacional

Mesmo de um continente diferente do outro lado do mundo, gracieque é filha de Kansas City Chiefs co-proprietário e CEO Clark Huntcontinua a provar a si mesma como uma força imparável.

Fazer parte da família proprietária do NFLtime mais dominante dos últimos anos, gracieA ascensão de no Instagram tem sido notável.

Em poucos anos, ela acumulou mais de 365.000 seguidores, mostrando sua habilidade natural para ter sucesso dentro e fora do campo.

A visita de Gracie Hunt a Victoria Falls

Atualmente, gracie encontra-se na África, aproveitando o sol e o clima quente – um cenário idílico que oferece infinitas oportunidades para conteúdos cativantes.

“Angel’s Pool ou Devil’s Pool? Existem duas piscinas no precipício de Victoria Falls”, escreveu ela para legendar suas últimas fotos.

“Eles flanqueiam um pequeno pedaço de terra chamado Livingston Island e, quando o rio Zambeze não está na alta temporada, você pode nadar à beira da vida ou da morte.

“É uma das coisas mais impressionantes e aterrorizantes que já vi. Segui o arco-íris e ele me levou à minha escolha. Qual deles você acha que foi?”