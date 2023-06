Gracie Hunt, filha do dono do Chiefs, se diverte na África do Sul após se recuperar de cirurgia

Gracie Hunt precisou recentemente de uma operação no pé, mas está se recuperando bem e partiu para a África do Sul.

Depois de ser visto de muletas no Grande Prêmio do Canadá no fim de semana passado, Gracie Hunt agora está se recuperando e fez um safári.

“Que dias mágicos estão explorando a beleza da África”, afirmou ela em um post no Instagram.

“Este lugar transborda com a criação de Deus.

“Os animais, as cores do nascer e do pôr do sol, a paisagem, as pessoas calorosas, a aventura, a selvageria…

“África do Sul, você é algo especial.”

Quem é Gracie Hunt?

Gracie Hunt é filha de Clark Huntque herdou o Kansas City Chiefs quando o pai dele Lamar Hunt faleceu em 2006.

Lamar Hunt era um proprietário lendário na NFL, pois ajudou a trazer muitas mudanças positivas.

Gracie Huntque tem 24 anos, vai à maioria dos jogos no Arrowhead para torcer pelo time.

Ela tinha aspirações de jogar futebol, mas teve que desistir após uma série de concussões.

Gracie Hunt mostra abdominais incríveis com outro treino motivacional

“O futebol foi meu primeiro amor e eu queria jogar na faculdade”, disse ela à People.

“Depois de sofrer quatro concussões, esse era um sonho que eu não poderia mais perseguir.

“É muito difícil quando você trabalha a vida inteira para ser bom em alguma coisa.

“Eu tive que encontrar um novo sonho.”

Esse novo sonho era competir em concursos de beleza, com Gracie Hunt sendo nomeada Miss Kansas USA em 2021.