Gracie Hunt, herdeira do Chiefs, lamenta a morte da avó Norma Hunt

Kansas City Chiefs herdeira Gracie Hunt foi ao Instagram no domingo para reagir à morte de sua avó Norma Hunta única mulher a comparecer a cada Super Bowlencerrando a corrida com o tricampeonato de sua franquia.

Norma, esposa do falecido fundador dos Chiefs Lamarfaleceu aos 85 anos, seu filho clark anunciou em comunicado.

Gracie, 24 anos, compartilhou as palavras de seu pai na conta do IG e adicionou uma mensagem sincera.

“O céu ganhou um anjo”, escreveu Gracie, adicionando um emoji de coração partido.

A declaração divulgada pelo dono do Chiefs sobre a morte de sua mãe a celebra como uma apaixonada fã de esportes rivalizada apenas por Lamar Hunt.

Declaração do dono do Chiefs, Clark Hunt, sobre a morte da mãe Norma

“Nossa família está profundamente triste com o falecimento de nossa mãe, Norma. Ela foi uma mãe maravilhosa e uma mulher extraordinária que fará muita falta a todos que a conheceram”, escreveu Clark. “Gentil, generosa e infalivelmente positiva, mamãe era única. Sua alegria e zelo pela vida eram contagiantes. Ela adorava cuidar dos outros e sempre tinha uma palavra encorajadora. Ela era uma amiga leal, a anfitriã consumada e tinha uma habilidade rara de fazer com que todos que encontrasse se sentissem valorizados e à vontade.

“Mamãe era totalmente devotada à família e extremamente apaixonada pelos times esportivos de sua família. Ela esteve ao lado de nosso pai Lamar a cada passo do caminho – desde a fusão da AFL e a NFL para a formação de Liga principal de futebol, Campeonato Mundial de Têniso Liga Norte-Americana de Futebole seu investimento inicial na búfalos de Chicago. Ela era a única pessoa que conhecíamos que rivalizava com seu amor pelos esportes. Os dois encontraram muita alegria juntos, seja em casa ou nas arquibancadas dos estádios ao redor do mundo.

“Em fevereiro, ela participou de seu 57º e último Super Bowl e assistiu seus amados Chiefs levantarem o título. Troféu Lombardi pela terceira vez. Foi uma conclusão adequada para sua sequência como a única mulher a comparecer a todos os Super Bowls. Sua fé silenciosa, mas profunda, a sustentou por toda a vida, e nos consolamos muito sabendo que ela está em casa com o Senhor. Ela fará muita falta para nossa família, os chefes e FC Dallas famílias e por todos que a conheceram”.

Até o momento, não há mais informações disponíveis sobre a causa específica da morte.