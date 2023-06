Grande Prêmio do Canadá: onde você pode assistir à corrida deste fim de semana?

Tele Temporada 2023 da Fórmula 1 vai voltar neste fim de semana com o Grande Prêmio do Canadáonde Red Bull procurará confirmar o seu domínio com Max Verstappene com Sérgio Perez procurando voltar ao pódio depois de duas corridas em que não pôde comemorar.

O Circuito Gilles Villeneuve será a etapa onde os pilotos da categoria de ponta vão correr em busca da vitória, sendo Verstappen o favorito, algo que ele terá que confirmar nesta sexta-feira com os treinos livres.

A última corrida da F1 foi realizada há duas semanas, no dia 4 de junho, no Circuito de Barcelonaonde Verstappen conquistou mais uma vitória para se consolidar como líder da classificação mundial de pilotos.

“Ser companheiro de equipe de Max é provavelmente a coisa mais difícil, porque ele é um piloto que não tem muitos defeitos, mas acho que é possível vencê-lo”, disse Perez.

“Estou no mesmo nível de Max desde o início da temporada, de uma forma ou de outra, às vezes melhor ou pior, mas acho que é assim que deve ser.”

Onde assistir o GP do Canadá na TV e online

O Grande Prêmio do Canadá estará disponível na televisão na ESPN e ESPN Deportes e via streaming na Fubo e F1TV Pro.

Claro, tudo o que acontece no circuito de Montreal pode ser acompanhado no MARCA em inglês.

Programação do Grande Prêmio de F1 do Canadá de 2023

Sexta-feira, 16 de junho:

Prática 1 – 10h30 PT / 13h30 ET

Prática 2 – 14:00 PT / 17:00 ET

Sábado, 17 de junho:

Treino Livre 3 09:30 PT / 12:30 ET

Qualificação 13:00 PT / 16:00 ET

Domingo, 18 de junho: