GRANDE VITÓRIA no CAIXA TEM com valor de R$400 deixa brasileiros pulando de alegria

O Bolsa Família foi totalmente reformulado neste ano, após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil no governo de Bolsonaro, e conta com vários adicionais. Nesse sentido, neste mês de junho, um novo adicional foi inserido no programa, o chamado Benefício Variável Familiar. Lembrando que os recursos do programa social podem ser acessados através do Caixa Tem.

O Benefício Variável Familiar paga um adicional de R$ 50 aos beneficiários do Bolsa Família, caso a família possua em sua composição mulheres gestantes, lactantes, e jovens entre 7 e 18 anos (incompletos). Além disso, o programa social já vinha pagando o Benefício Primeira Infância, o qual paga um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos presente na família.

Desta maneira, neste mês de junho, as famílias de baixa renda podem contar com um extra de R$ 400 no Caixa Tem, dependendo de sua composição. Esse cenário pode acontecer caso a família possua uma mãe grávida (R$ 50), uma criança de 8 anos (R$ 50), e duas crianças menores de 6 anos (R$ 300), totalizando R$ 400 adicionais.

Além disso, somando esses adicionais com o valor mínimo do Bolsa Família, que é de R$ 600, alguns beneficiários podem contar com um pagamento de R$ 1 mil no Caixa Tem este mês.

Calendário do Bolsa Família em junho

Os pagamentos do Bolsa Família em junho, como de costume, serão feitos nos dez últimos dias úteis do mês. Sendo assim, as parcelas começam a ser liberadas no dia 19, e se encerram no dia 30, podendo ser acessadas através do Caixa Tem. Além disso, a ordem dos pagamentos é feita de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira o calendário a seguir:

NIS final 1: dia 19 de junho;

NIS final 2: dia 20 de junho;

NIS final 3: dia 21 de junho;

NIS final 4: dia 22 de junho;

NIS final 5: dia 23 de junho;

NIS final 6: dia 26 de junho;

NIS final 7: dia 27 de junho;

NIS final 8: dia 28 de junho;

NIS final 9: dia 29 de junho;

NIS final 0: dia 30 de junho.

Lembrando que é sempre importante que as famílias mantenham duas informações atualizadas no Cadastro Único. Este é o sistema de cadastros dos beneficiários do Bolsa Família, e caso a família não esteja com suas informações atualizadas, ou forneça informações falsas, o benefício pode ser suspenso ou até mesmo cancelado.

Benefício de Renda de Cidadania no Caixa Tem



Além dos adicionais já citados, o Bolsa Família também conta com outra novidade para o mês de junho. É o chamado Benefício de Renda de Cidadania, que paga para cada integrante da família beneficiária do programa R$ 142, podendo trazer mais um dinheiro extra no Caixa Tem.

No entanto, ainda se mantém o valor mínimo de R$ 600 por família, ou seja, caso este valor não seja atingido através das parcelas de R$ 142, o Benefício Complementar irá agir e completar o valor pago pelo benefício.

Para que o beneficiário tenha acesso aos recursos do Bolsa Família e todos seus benefícios, basta seguir o passo a passo:

Primeiro, abra o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

(disponível para Android e iOS); Em seguida, clique na opção “Entrar”;

Selecione a opção “Saque sem Cartão”;

Clique em “Gerar código para saque”;

Digite sua senha do Caixa Tem;

Por fim, digite o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.

Com isso, o cidadão obtém acesso aos recursos do Bolsa Família através do Caixa Tem.