Grande vitória para o Bolsa Família com saque superior a R$ 2.500

Os beneficiários do Bolsa Família estão contando os dias para terem acesso à parcela de junho do programa social. O sexto mês de 2023 trouxe uma grande notícia para um grupo de segurados do benefício, que já estão comemorando a informação em todo o país.

A parcela mínima paga pelo Governo Federal aos usuários do Bolsa Família é de R$ 600. Entretanto, os segurados que fizeram a atualização cadastral do Cadastro Único (CadÚnico) entre os dias 15 de abril e 19 de maio poderão receber mais de R$ 2.500.

Isso poderá acontecer porque a próxima parcela do Bolsa Família se refere não só ao pagamento de junho, mas também dos dois meses anteriores (abril e maio). Assim, os usuários do programa social terão acesso a três parcelas, que correspondem ao pagamento atual e a dois repasses retroativos.

Por que o Governo Federal vai pagar parcelas retroativas?

Em abril, o governo bloqueou e exigiu a atualização dos cadastros de cerca de 1,2 milhão de pessoas que afirmavam morar sozinhas. Essas pessoas começaram a receber o Bolsa Família no segundo semestre de 2022, durante o período eleitoral. Isso gerou desconfiança do governo, que analisou mais criteriosamente os dados e exigiu o recadastramento desses beneficiários para comprovar a situação em que se encontravam.

Na verdade, o governo sempre realiza um “pente fino” nas contas dos usuários do programa social para evitar fraudes e analisar inconsistências das informações. Em suma, o objetivo é fazer com que os pagamentos do Bolsa Família alcancem apenas pessoas que se enquadram nas regras do benefício social.

Para evitar o bloqueio do Bolsa Família, os usuários devem manter os dados sempre atualizados. Isso pode ser feito através do aplicativo Gov.br, com os beneficiários analisando se todas as informações estão corretas. Caso haja inconsistência dos dados, o benefício poderá ser bloqueado, como ocorreu para mais de um milhão de pessoas em abril.

Assim, os usuários que atualizaram o cadastro entre abril e maio terão os seus cadastros desbloqueados a partir do dia 23 de junho. A grande notícia é que os segurados terão acesso à parcela atual, de junho, acrescida dos valores retroativos, referentes a abril e maio.

Bolsa Família pode pagar mais de R$ 2.500



Em junho, as parcelas retroativas poderão chegar a R$ 1.200, valor que corresponde à soma de duas parcelas de R$ 600, referentes a abril e maio. Com o acréscimo do repasse de junho, o pagamento chegaria a R$ 1.800.

Contudo, cabe salientar que o Bolsa Família assegura o pagamento de R$ 142 por pessoa que faça parte da composição familiar dos beneficiários. Dessa forma, as famílias compostas por muitas pessoas recebem um valor maior que R$ 600.

Por exemplo, uma família composta por dez pessoas receberá R$ 142 por cada indivíduo. Assim, o valor mensal do benefício será de R$ 1.420, superando a parcela mínima de R$ 600.

Por isso, ao somar as parcelas retroativas e o repasse regular, o valor total pago em junho poderá superar a marca de R$ 2.500, para alegria dos segurados. Aliás, vale destacar que esses valores se referem apenas ao montante geral do Bolsa Família. Isso porque o valor pode variar caso haja o pagamento de benefícios adicionais.

Em síntese, o governo Lula iniciou em março o pagamento adicional de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Já agora, em junho, o governo iniciará o pagamento de outros três benefícios adicionais, referentes a gestantes (R$ 50), lactantes (R$ 50) e criança ou adolescente com idade de 7 a 18 anos (R$ 50).

Em outras palavras, o valor da parcela de junho poderá ser bem maior que o esperado pelos beneficiários.

Calendário de pagamentos em junho

Os pagamentos da nova parcela do Bolsa Família terão início em poucos dias. Em resumo, as famílias beneficiárias do programa recebem o valor através da Caixa Econômica Federal, nas agências ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Vale destacar que o calendário de pagamentos do programa distribui os repasses nos últimos dias úteis de cada mês. Como os repasses seguem a numeração final do Número de Identificação Social (NIS), os pagamentos ocorrem durante dez dias, começando com a numeração 1 e se encerrando no número 0.

A propósito, é o NIS que permite ao governo federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Como os repasses acontecem conforme o último dígito do NIS, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil todos os meses.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de junho de 2023:

Dia 19 de junho: NIS de final 1;

Dia 20 de junho: NIS de final 2;

Dia 21 de junho: NIS de final 3;

Dia 22 de junho: NIS de final 4;

Dia 23 de junho: NIS de final 5;

Dia 26 de junho: NIS de final 6;

Dia 27 de junho: NIS de final 7;

Dia 28 de junho: NIS de final 8;

Dia 29 de junho: NIS de final 9;

Dia 30 de junho: NIS de final 0.