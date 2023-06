GRANDE VITÓRIA para os brasileiros com DÍVIDAS de até R$ 5 MIL acaba de sair

Sabemos que os tempos não têm sido fáceis para todas as pessoas. As dívidas são uma realidade de uma grande parcela do país e, muitas delas, estão abaixo de R$ 5 mil reais. A boa notícia é que recentemente o programa Desenrola Brasil foi lançado com o objetivo de auxiliar exatamente essas pessoas que estão buscando reorganizar a vida financeira de uma forma mais prática e renegociando as dívidas de maneira simples.

Neste texto, você entenderá como funciona o Desenrola Brasil de fato e de que modo você poderá participar – e em qual faixa de negociação – para reconquistar a sua liberdade financeira. Acompanhe e saiba mais!

Como funcionam as faixas de negociação?

Antes de qualquer coisa, é importante termos em mente que existem duas faixas de negociação dentro do programa Desenrola Brasil. Em cada situação serão considerados alguns critérios para que as dívidas sejam negociadas.

Na faixa 1, pessoas que recebem até dois salários mínimos ou estão cadastradas no CadÚnico poderão renegociar dívidas de até R$ 5 mil por meio da plataforma que ainda será lançada pelo programa. A ideia é que a renegociação ocorra à vista ou parcelada, em até 60 vezes com 1,99% de juros. Vale ressaltar que para a renegociação acontecer o credor deverá entrar no programa e participar do projeto do Governo.

Nessa primeira faixa, a renegociação é garantida pelo próprio programa Desenrola, que estará como intermediário no processo de negociação e reorganização da situação.

Já na segunda faixa de negociação, estão os brasileiros que possuem dívidas bancárias. Nesse caso, a renegociação deverá ser feita diretamente com o banco. Vale ressaltar que todos os bancos que participarem do programa de negociação deverão, imediatamente, limpar o nome dos clientes com dívidas até R$ 100. Nesse caso, o Governo Federal será o responsável por criar as condições para que a instituição financeira possa oferecer uma renegociação de forma direta.

E como funcionará a plataforma?

Até aqui, pudemos compreender que pessoas com dívidas de até R$ 5 mil terão a facilidade de negociá-las com o auxílio do programa Desenrola Brasil. Porém, como funcionará isso na prática?



A partir de agosto, a plataforma Desenrola Brasil poderá ser acessada por aqueles que estão endividados. Ao acessar, você terá acesso a uma lista com todos os seus débitos em um único lugar, além de poder identificar todas as instituições que estão fazendo parte do programa. Além disso, é dentro da plataforma que os brasileiros poderão ter acesso aos descontos que estão sendo oferecidos pelos credores as possíveis condições de pagamento que estão sendo disponibilizadas.

Tudo de uma forma bem prática e rápida, com acompanhamento direto do seu celular.

Além disso, o Governo divulgou que pessoas que possui uma dívida total de até R$ 100 terão o nome limpo imediatamente, de modo a reorganizar o score financeiro e reequilibrar as finanças da casa para uma maior organização mais tarde.