Grandes salários da Arábia Saudita impedem a chegada de estrelas à MLS

Rrecentemente, o Arábia Pro League tem agitado algumas penas, talvez em nenhum lugar mais do que na MLS, já que estão invadindo seu território.

A América do Norte já foi o destino preferido de estrelas envelhecidas do futebol europeu, mas o dinheiro saudita está acabando com eles.

A anteriormente discreta Saudi Pro League já atraiu várias estrelas importantes para adicionar ao seu pioneiro, Cristiano Ronaldo.

Eles estão atraindo esses jogadores para uma liga não conhecida por sua qualidade com base em salários de dar água na boca, com os quais nenhum outro clube do mundo pode competir.

ronaldo tornou-se o jogador de futebol mais bem pago do mundo quando se juntou Al Nasser no início deste ano em um contrato de dois anos no valor de 200 milhões de dólares por temporada.

Desde então, o Fundo de Investimento Público do estado saudita injetou dinheiro em várias equipes da liga para fazer da estrela portuguesa a primeira de várias contratações.

Mais e mais jogadores tentados pela Arábia Saudita

Indiscutivelmente, a próxima contratação de maior destaque da liga saudita foi Karim Benzemaque se despediu Real Madrid depois de 14 anos e aos 35 anos acaba de assinar o maior contrato de sua vida.

O francês faturará mais de 107 milhões de dólares por temporada, com Kylian Mbappé sendo o único jogador fora da Arábia Saudita que ganha mais que isso.

N’Golo Kante – O melhor de N’Golo Kante32 anos, ingressou no Benzema no Al Ittihadenquanto três de seus ex-companheiros do Chelsea também devem ir para a Arábia Saudita. Juiz Ziyech para Al-Nasr, Edward Mendy para Al Ahli e Kalidou Koulibaly ao Al-Hilal.

Talvez o movimento mais surpreendente, no entanto, tenha sido ruben neves ao Al-Hilal.

O internacional português de 26 anos é a mais jovem das estrelas europeias até agora a mudar para o futebol saudita, com muitos questionando por que ele escolheria descer de nível neste momento, apesar do dinheiro oferecido.

Messi escolheu a MLS em vez da Arábia Saudita

Mas nem tudo são más notícias para a MLS, com Lionel Messi mostrando que ainda é um destino atraente no final da carreira para os melhores jogadores.

O capitão argentino recusou uma oferta mais lucrativa na Arábia Saudita para ingressar no Inter Miami.