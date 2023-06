GRATUIDADE na renovação da CNH foi Aprovada HOJE, 16/06.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou proposta que visa garantir a gratuidade dos exames de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condutores com mais de 60 anos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Essa medida pode beneficiar muitos idosos que, em sua maioria, possuem condições financeiras limitadas, facilitando seu acesso à renovação desse importante documento.

Com a aprovação do substitutivo da relatora deputada Dayany Bittencourt (União-CE), ao Projeto de Lei 4036/20, do ex-deputado Léo Moraes (RO), o texto original sofreu algumas modificações. Inicialmente, a proposta previa a gratuidade para todas as pessoas com mais de 65 anos nos exames de aptidão física e mental necessários para a renovação da CNH. No entanto, a relatora decidiu limitar esse benefício aos idosos inscritos no CadÚnico, garantindo assim que apenas aqueles que realmente necessitam dessa facilidade sejam contemplados.

O que muda com a nova proposta?

Além de limitar o benefício aos idosos cadastrados no CadÚnico, a deputada Dayany Bittencourt também propôs a redução da idade mínima para a obtenção da gratuidade nos exames, passando de 65 para 60 anos. Essa alteração visa alinhar a proposta com o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/03), que já considera idosas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Com essa mudança, a gratuidade nos exames de renovação da CNH passa a ser focada num público que realmente necessita de tal benefício, evitando distorções e desperdício de recursos públicos. A intenção é garantir que os idosos com menor poder aquisitivo tenham acesso facilitado à renovação da habilitação, sem onerar excessivamente o Estado.

Quais são os próximos passos para a aprovação dessa proposta?

A proposta agora seguirá para análise, em caráter conclusivo, pelas Comissões de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso seja aprovada por todas essas comissões, poderá ser sancionada e, em seguida, entrar em vigor, beneficiando milhares de idosos inscritos no CadÚnico que necessitam dessa gratuidade para renovar sua CNH. Essa iniciativa representa um importante avanço na política de inclusão e respeito aos direitos dos idosos no Brasil, garantindo mais justiça social e bem-estar para essa parcela da população tão importante para a sociedade.

E como obter a CNH gratuitamente?

Muitas pessoas sonham em ter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas os altos custos envolvidos no processo podem ser um grande obstáculo. No entanto, existe uma alternativa chamada CNH Social, que permite obter a cnh gratuitamente. O programa resulta de uma ação conjunta entre o Governo Federal e a Associação Nacional de Detrans (AND), mas sua adesão não é obrigatória, e nem todos os estados brasileiros oferecem essa opção.



Quais estados oferecem a CNH Social?

Atualmente, apenas 13 estados e o Distrito Federal disponibilizam o benefício da CNH Social. Vale destacar que as regras e exigências podem variar entre os estados. No entanto, alguns requisitos são comuns e essenciais para se qualificar ao programa, como veremos a seguir. Confira lista dos Estados:

Acre

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Paraíba

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Roraima

Sergipe

Quais são os requisitos para obter a CNH Social?

As principais exigências para se enquadrar no perfil da CNH Social são:

Renda familiar de até três salários mínimos;

Ter acima de 18 anos para a categoria A (motos) ou 21 anos para as demais categorias;

Ter o Número de Identificação Social (NIS) ou Programa de Integração Social (PIS);

Ser cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Em alguns estados, é necessário cumprir outras condições específicas, como estar desempregado há mais de um ano, ser inscrito em algum programa social como o Bolsa-Família, ser estudante da rede pública com bom histórico escolar ou ser pessoa com necessidades especiais.

Como consultar e realizar o processo da CNH Social?

Os prazos para inscrição e disponibilidade da CNH Social variam de acordo com cada estado e não costumam ser contínuos ao longo do ano. Para saber se seu estado oferece o benefício e verificar as datas, é necessário acessar o site do Detran de sua região através do endereço detran.XX.gov.br, substituindo o “XX” pela sigla do estado.

E o estado de São Paulo, oferece a CNH Social?

No momento, o Detran-SP não disponibiliza a gratuidade para a emissão da CNH. Todos os cidadãos devem arcar com as taxas do processo de primeira habilitação, renovação, segunda via, adição ou mudança de categoria. Contudo, o órgão esclarece que a 2ª via da CNH é gratuita para os condutores residentes no Estado de São Paulo que tiverem sua residência atingida por acidentes ou eventos da natureza, como enchentes e deslizamentos de terra.

Se você se enquadra nos requisitos e seu estado oferece a CNH Social, não deixe de aproveitar a oportunidade de garantir sua habilitação gratuitamente. Afinal, dirigir legalmente é garantir segurança e tranquilidade no trânsito!