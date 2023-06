Gregg Berhalter retorna oficialmente ao USMNT: O que acontece com a família Reyna agora?

Adepois de tanto drama entre Gregg Berhalter e a família Reyna, parece que o treinador foi o vitorioso. Alguns não acreditaram nos rumores que começaram a se espalhar ontem à noite como o Seleção Masculina de Futebol dos Estados Unidos estava vencendo o México. Rumores apontavam para um possível retorno de Gregg Berhalter à plena atividade com a equipe. Ontem, Giovani Reyna começou na escalação para os EUA, mas esta pode muito bem ser a última vez que isso acontece. Ser capaz de esquecer o jogo sujo Reynapais perpetrados contra Berhalter será quase impossível. Eles tentaram ativamente expulsá-lo do time, espalhando informações pessoais sobre seu passado com sua esposa para a imprensa.

Tudo porque Giovani Reyna não estava recebendo um papel mais proeminente durante a Copa do Mundo do Catar em dezembro passado. Hoje, os USMNT anunciou que Berhalter está de volta para fazer seu trabalho e muitas perguntas sobre a família Reyna precisam ser respondidas. Em primeiro lugar, o que vai acontecer com Giovani agora que Berhalter foi anunciado para voltar? Mas também precisamos saber quais medidas o US Soccer tomará para disciplinar seus pais. Também resta saber como o próprio Berhalter reagirá quando Gio Reyna aparecer em sua vizinhança como uma das opções a serem convocadas para todo o processo. Reyna tem um pedigree futebolístico impressionante e é sem dúvida um dos jogadores mais talentosos que o USMNT possui atualmente.

Berhalter não pode ligar para Gio Reyna?

Esta é definitivamente uma possibilidade para Gregg Berhalter, especialmente depois da forma como foi tratado por toda a família Reyna. Concedido, o que ele fez com sua esposa no passado que foi revelado é deplorável, mas aconteceu muitos anos atrás. Olhando para o futuro, provavelmente a melhor maneira de seguir em frente é deixar o adeus ir embora. A próxima decisão que Berhalter tomar em relação ao futuro de Gio Reyna inevitavelmente influenciará o futuro do USMNT com a Copa do Mundo daqui a apenas três anos. Se Gio não fosse tão talentoso quanto ele, não estaríamos discutindo nada.