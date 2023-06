Grupo Leste ABRE VAGAS no Sudeste; Saiba mais!

O Grupo Leste, plataforma de investimentos alternativos focada em entregar retornos ajustados a risco, consistentes e diferenciados, a seus investidores, está contratando profissionais no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos disponíveis no Rio de Janeiro:

Analista FP&A – Rio de Janeiro – RJ – Associado;

Analista Pleno – Legal e Compliance – Rio de Janeiro – RJ – Associado;

Estagiário (a) – Tesouraria – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Analista Interno – Trainee – Legal e Compliance – Rio de Janeiro – RJ – Estágio: Participar ativamente na estruturação de novos produtos do mercado financeiro, como fundos de investimento e club deals, tanto no Brasil como no exterior, bem como contribuir na estruturação de novas unidades de negócio;

Banco de Talentos – Rio de Janeiro – RJ – Banco de talentos.

Mais sobre o Grupo Leste

Falando um pouco mais sobre o Grupo Leste, é interessante destacar que suas soluções de investimento possuem elevado padrão de excelência e alcance global, perfazendo ampla gama de estratégias como ativos líquidos, private equity, mercado imobiliário, créditos estruturados e litigation finance.

Em geral, cbsca continua pela geração de valor para os seus investidores. Além disso, otimiza o valor alavancando o talento, oportunidades e infraestrutura institucional. Seu compromisso é reforçado por capital dos sócios investidores em todos os gerenciamentos de estratégias, alinhando os interesses com os de seus investidores.

Como se candidatar em um dos cargos?

Bom, agora que as vagas do Grupo Leste á vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!