Grupo LSL OFERECE EMPREGOS em duas regiões

O Grupo LSL, empresa multinacional especializada no seguimento de transportes, logística e montagem, está com algumas excelentes oportunidades de emprego disponíveis. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, verifique a lista de cargos disponíveis abaixo:

Analista Administrativo JR – Paulínia – SP – Administração Geral;

Assistente Administrativo Júnior (Compras) – Paulínia – SP – Administração Geral;

Motorista de Carreta – Registro – SP – Motorista;

Operador Logístico – Itajaí – SC – Logística;

Jovem Aprendiz – Itirapina – SP – Logística;

Auxiliar Administrativo – Itajaí – SC – Administração Geral;

Motorista Caminhão Truck – Paulínia – SP – Motorista: Realizar coletas nos fornecedores; Realizar conferência das mercadorias embarcadas nos veículos (QTD caixas, pallet’s); Amarrar carga com a finalidade de garantir a integridade das peças coletadas;

Estagiário Administrativo – Paulínia – SP – Administração Geral;

Técnico em Segurança do Trabalho – Sumaré – SP – Segurança.

Mais sobre o Grupo LSL

Sobre a empresa, vale frisar que a LSL é uma empresa prestadora de serviços logísticos especializada nos mais diversos segmentos de sua área. Realizando atividades com qualidade e dedicação buscando atender às expectativas do cliente de forma integrada e flexível.

Além disso, o setor de Transporte de Cargas do Grupo LSL é especializado no transporte rodoviário “ponto a ponto”, podendo atender a todas as etapas do fluxo de deslocamento de insumos ou produtos acabados, da ponta de fornecimento ao destino final.

Por fim, com compromissos às boas práticas, atenção a cada detalhe e valorizando os recursos humanos, seu desejo é atender aos seus clientes com qualidade e eficiência, sempre fazendo mais e melhor.

Como enviar o currículo para um dos cargos?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

