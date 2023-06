Grupo Peralta VOLTA A CONTRATAR; Se inscreva!

O Grupo Peralta, referência no ramo de varejo e que está no setor de supermercados há mais de 70 anos, está contratando novos funcionários para compor a sua equipe. Dito isso, antes de falar mais sobre o grupo, confira quais são os postos de trabalho vagos e suas respectivas localidades:

Auxiliar de Depósito – Jundiaí – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Departamento Pessoal – Santos – SP – Departamento Pessoal;

Estágio de Marketing – Santos – SP – Marketing;

Banco de Talentos – PCD – Boituva – SP e Porto Feliz – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – São Paulo – SP – Atendimento;

Repositor de Mercearia – Jundiaí – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Auxiliar de Limpeza – Sorocaba – SP – Limpeza;

Balconista de Frios – Sorocaba – SP – Cozinha;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Fiscal de Segurança – Itu – SP – Segurança;

Analista de RH – São Paulo – SP – Recursos Humanos;

Auxiliar de Informática – Santos – SP – TI;

Analista de Suporte Júnior – Santos – SP – Suporte Técnico;

Assistente de Prevenção de Perdas – Sorocaba – SP – Auditoria Interna;

Repositor de Hortifruti – Jundiaí – SP – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Vendas – Santos – SP – Venda Externa.

Mais sobre o Grupo Peralta

Sobre o Grupo Peralta, é válido frisar que a rede destaca-se pela sua tradição no ramo de varejo. Sua primeira loja de supermercado foi fundada em 1957 na cidade de Cubatão, com o nome de “Supermercados Peralta”. No ano de 2000, foi inaugurada a primeira loja com o nome “Paulistão Supermercados”.

Hoje, o grupo conta com 27 lojas espalhadas por 20 cidades do interior do Estado de São Paulo. Além das lojas, possui dois Centros de Distribuição, responsáveis pelo armazenamento e abastecimento das lojas, além do escritório administrativo, localizado na Rodovia Anhanguera – S. Paulo/SP.

Como se candidatar?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.