Grupo Viggo ABRE diversas VAGAS pelo Brasil

Confira mais detalhes sobre a empresa e sobre os cargos!

O Grupo Viggo, empresa de representação comercial e telecomunicações que oferta soluções em tecnologia para o consumidor final, está com ótimas vagas disponíveis em solo brasileiro. Quer dizer, se você está em busca de um novo emprego, vale a pena analisar a lista de vagas abertas abaixo:

Assistente de Back Office – Curitiba – PR – Administração;

Vendedor (a) Externo – Curitiba – PR – Venda Externa;

Consultor de Vendas Externas (PAP) – Marília – SP – Venda Externa;

Estágio de Ensino Médio – Back Office – Sorocaba – SP – Cobrança;

Estágio em Recursos Humanos – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Estagiário – Área Financeira – São Paulo – SP – Administração Geral;

Vendedor Externo – Niterói – RJ – Venda Externa;

Vendedor Externo – Petrópolis – RJ – Venda Externa;

Vendedor Externo PAP (Porta a Porta) – São Paulo – SP – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas Externas (PAP) – Barra Bonita – SP – Venda;

Consultor de Vendas Externas (PAP) – Lençóis Paulista – SP – Venda Externa;

Vendedor Externo – Rio de Janeiro – RJ – Venda Externa;

Analista de RH – Porto Alegre – RS – Venda Externa;

Analista de RH – Recife – PE – Venda Externa.

Mais sobre o Grupo Viggo

Sobre o Grupo Viggo, é interessante frisar que ele foi formado a partir da fusão de três grandes empresas: Sellers Telecom, Pinheiro Telecom e RCC Telecom. Em resumo, o grupo visa ser referência em prestação de serviços, valorizando as marcas dos seus parceiros e atuando em todo território nacional.

Além disso, através do seu comprometimento em oferecer serviços inovadores, vem ganhando espaço no mercado, mantendo seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados, buscando continuamente reter e desenvolver grandes talentos para oferecer a melhor experiência aos seus clientes sempre.

Como se inscrever?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.