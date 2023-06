Guia de apostar na Fórmula 1

A Fórmula 1 (F1) é uma modalidade esportiva bastante popular nas casas de apostas online. O esporte motorizado enquadra-se na categoria de automobilismo. A disputa consiste em uma corrida entre 20 carros, com 10 equipes ao todo. A temporada de F1 é marcada por uma série de corridas, denominada Grand Premium (GP). Em cada uma das corridas, os pilotos e a construtora deverão cumprir os circuitos pré-estabelecidos.

Normalmente, a temporada começa em março e segue até novembro. Ao longo destes meses, 23 corridas são realizadas. O local das competições varia e a entidade responsável por sua regulamentação é a Federação Internacional de Automobilismo.

Atualmente, os principais pilotos de F1 são Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc. Lewis já conquistou mais de 7 títulos mundiais, enquanto Max foi o campeão da temporada de 2022.

O Ayrton Senna (1960 – 1994) é um dos principais rostos da F1. O lendário participou de 161 Grand Premium, alcançando 41 vitórias. A sua carreira foi iniciada em 1973, ao competir em corridas de kart. O piloto morreu em um acidente durante a competição Grand Premium de San Marino, na Itália, em maio de 1994. Mesmo depois de tanto tempo de tragédia, Ayrton segue sendo um ícone das corridas de Fórmula 1.

Como apostar na F1

Para poder apostar nas corridas de F1, o jogador deverá escolher uma casa de apostas e se cadastrar. O site deve ser licenciado, garantindo legitimidade e confiança aos apostadores na hora de realizar pagamentos na plataforma.

Depois de depositar dinheiro no saldo da casa, o usuário deverá selecionar um evento para começar a realizar os seus palpites. Agora o jogador só precisa torcer para o carro e/ou piloto ser o vencedor da partida.

A maioria dos sites oferece bônus de boas-vindas e outros tipos de promoções que visam aumentar o saldo do apostador. As ofertas podem ser usadas tanto por jogadores mais experientes quanto os amadores. No entanto, é preciso atender os requisitos estabelecidos pelo operador para ter acesso ao bônus e aos ganhos obtidos por meio dele.

Principais tipos de apostas no F1

Existem vários tipos de apostas na Fórmula 1. Pode-se fazer a aposta antes ou durante a corrida, conhecidas como apostas em pré-jogo e ao vivo, respectivamente. Além disso, o apostador pode efetuar um palpite no próprio piloto, no construtor ou em ambos. O termo construtor, na F1, é usado para se referir às entidades corporativas que projetam as peças-chaves dos automóveis participantes, como Ferrari, Alpine, AlphaTauri, entre outras.

No geral, as apostas mais comuns são aquelas feitas diretamente no piloto. Então, para ganhar o prêmio, o apostador deve acertar qual piloto irá concluir toda a corrida. O piloto vencedor é aquele em que tiver maior pontuação em todas as corridas – pois o cálculo é feito a partir desta corrida com as outras já realizadas por ele. Os mercados de apostas mais usados na F1 são: Vencedor da Corrida, Vencedor da Competição e Volta Mais Rápida.

Se quiser descobrir mais, no Esporte e Mídia, é possível encontrar as principais notícias sobre o mercado esportivo no Brasil e no mundo.