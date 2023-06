Guia definitivo para escolher o caminho certo para você

Os lançadores de 3 pontos são a melhor maneira de transportar sua câmera com segurança sem se preocupar em deixá-la para trás ou quedas acidentais. Portanto, investir em uma boa pulseira vale totalmente a pena. Mas, o problema é que existem muitos lançadores de 3 pontos disponíveis no mercado, e você realmente ficará perplexo ao escolher o melhor.

Assim, para ajudá-lo a escolher o caminho certo, analisamos muitos e fizemos um lista dos 10 melhores atiradores de 3 pontos para câmeras e os compartilhei abaixo.

Melhores fundas de 3 pontas para câmera em 2023

Esses slingers têm uma almofada para confortar seu soldado para que você possa carregar o equipamento por longas horas e um sistema de travamento que evita que a câmera caia. Você também usará facilmente sua câmera apenas levantando-a na frente de seu rosto para uma captura rápida usando-a.

Agora, vamos verificá-los um por um:

1. BlackRapid Curve Breathe

O primeiro nome nesta lista dos 10 melhores lançadores de 3 pontos para câmera é o BlackRapid Curve Breathe, que oferece uma excelente aderência evitando que sua câmera caia.

Suas alças são feitas de bom material e possuem um design diferenciado que conforta seus soldados e ajuda você a usá-la por mais tempo sem problemas.

Outra grande característica deste lançador é que você pode usá-lo com DSLR e câmeras digitais normais, o que é valioso para todos.

2. Correia Altura Photo Camera

Altura Photo Camera Strap é conhecida por sua qualidade de construção e é uma das 10 melhores alças de 3 pontos para câmera do mercado.

Possui uma almofada de neoprene que distribui perfeitamente o peso e se ajusta facilmente ao seu soldado, ajudando você a carregar sua câmera o dia todo sem desconforto.

A alça também possui um pequeno bolso com zíper que você pode achar útil para armazenar baterias sobressalentes e outras pequenas coisas. Ele também tem uma capa de chuva que protege sua câmera em mau tempo.

3. USA Gear TruShot

O USA Gear Trushot oferece uma aparência única e elegante e é um dos melhores lançadores de 3 pontos para câmera.

As tiras são feitas de neoprene premium que segura sua câmera com firmeza e conforta seu soldado.

As alças são fáceis de remover e possuem um zíper que você pode usar para colocar baterias, lentes de câmeras, etc, sem problemas. Assim, você pode carregar sua câmera e outros acessórios com este slinger facilmente.

4. Algodão Carrier Scout G2

O design do Cotton Carrier Scout G2 difere do restante na lista dos 10 melhores lançadores de 3 pontos para câmera. Ele não deixa sua câmera pendurada em seus quadris, mas em uma peça acolchoada no peito que facilita a captura de fotos.

Este lançador fácil de colocar e retirar tem um recurso de liberação rápida que protege sua câmera de quedas acidentais. Além disso, seu tamanho pequeno permite que você o leve para onde quiser dentro de sua mochila.

5. Correia de pescoço Waka Rapid Camera

O próximo nome na lista dos melhores lançadores de 3 pontas para câmera é o da waka com um ótimo design que garante a segurança de sua câmera e demais acessórios.

O Waka estabiliza seu aparelho com a ajuda da cinta axilar e possui um material de travamento que o faz aderir ao seu corpo.

Ele faz um ótimo trabalho distribuindo uniformemente o peso da câmera, tornando mais fácil carregá-la o dia todo sem desconforto.

Você também terá um bolso na alça que pode ser usado para armazenar cartões de memória, baterias e outros pequenos acessórios.

6. Alça para Câmera Ocim

O Ocim Camera Strap é o próximo nesta lista do melhor lançador de 3 pontos para câmera. É um produto universal que se adapta tanto a homens como a mulheres.

A melhor característica deste slinger é que as tiras são espessas e alargadas e também vêm com uma corda de segurança que o ajuda a ficar no seu soldado sem cair.

Outra coisa notável é que você pode ajustar as alças de acordo com o seu corpo, o que ajuda a gerenciar sua câmera de maneira conveniente.

7. Piuq Camera Slinger

Piuq é outra boa opção que vem com um orçamento considerável e é a próxima neste 10 melhores lançadores de 3 pontos para câmera.

Ele protege sua câmera com seu gancho sólido; por outro lado, também conforta seu soldado com o material macio.

Você também obtém proteção contra arranhões com ele, e as alças são ajustáveis, tornando-o um produto valioso dentro do orçamento. Mas você deve saber que será adequado apenas para produtos leves.

8. Alça para Câmera Foto&Tech

A Foto&Tech Camera Strap foi projetada priorizando a segurança e é a próxima nesta lista das melhores alças de 3 pontos para câmera.

As alças são confeccionadas com materiais duráveis ​​e de alta qualidade e possuem bojo macio no soldado, garantindo conforto. E a melhor parte é que essas alças são ajustáveis, perfeitas para qualquer pessoa.

A Foto&Tech adicionou duas fivelas metálicas para liberação rápida e também para garantir que sua câmera não caia acidentalmente.

9. BlackRapid Sport X Coyote

O BlackRapid Sport X Coyote permite acesso fácil e rápido à sua câmera e carrega seu equipamento. Ele também possui uma alça estabilizadora nas axilas que o ajuda a permanecer no seu soldado sem cair.

Este lançador suporta várias câmeras, de DSLRs a Mirrorless, por isso é adequado para todos os tipos de fotógrafos.

Sua qualidade de construção é excelente e durável, o que garante uso intenso e confiabilidade na proteção de sua câmera.

10. Híbrido BlackRapid

O último nome nesta lista é o BlackRapid Hybrid, que possui um design ajustável de alça dupla, permitindo que você carregue 1 ou 2 DSLRs simultaneamente.

Você não deve se preocupar com sua durabilidade, pois é feito de material de alta qualidade e também oferece proteção de primeira classe para sua câmera. No entanto, o preço pode ser uma preocupação, mas vale a pena.

Conclusão

Então, esses foram os melhores lançadores de 3 pontos para câmeras para o melhor ajuste em 2023. Eles são melhores um do que o outro, então você pode optar por qualquer um de acordo com sua necessidade e orçamento. Por favor, deixe-me saber nos comentários abaixo se você tiver alguma dúvida sobre eles.

