Guia Wiki Sobreviventes de Vampiros 2023: Guia Completo

Vampire Survivors é um cativante jogo roguelike de ação que estava inicialmente em uma versão da web, mas depois de ser apreciado em todo o mundo, os desenvolvedores disponibilizaram este jogo no Steam por $ 2,99. Mas o preço agora é de $ 4,99 e você pode começar a jogar instantaneamente após comprá-lo e baixá-lo.

Ele tem muitos personagens, armas e recursos que você deve conhecer antes de jogá-lo ou, sem dúvida, enfrentará problemas ao usá-los, resultando em um rebaixamento do desempenho do jogo.

Então, se você é um iniciante, este Guia Wiki de Sobreviventes de Vampiros irá ajudá-lo a aprender tudo sobre este jogo rapidamente.

Guia Wiki Sobreviventes de Vampiros 2023

Vampire Survivors é um jogo envolvente com muitos recursos interessantes que você pode explorar. Eu discuti sua jogabilidade, algumas dicas e estratégias e personagens e armas disponíveis para ajudá-lo a aprender sobre o jogo em detalhes.

Jogabilidade

No jogo Vampire Survivors, você seleciona um personagem jogável entre muitos disponíveis, e ele te leva a um vasto campo onde inimigos agressivos te atacam. Sua principal tarefa é matá-los e sobreviver matando todos eles.

Ele só dá acesso a uma única arma, mas à medida que avança no jogo, você desbloqueia armas adicionais que o ajudam a lutar contra seus inimigos.

Você também recebe moedas e itens essenciais do jogo depois que seus inimigos morrem. Essas moedas permitirão que você atualize suas armas e compre power-ups no jogo.

Dicas & Estratégia

Antes de começar a jogar, lembre-se do seguinte para ter um melhor desempenho.

Não fique na defensiva: Em Vampire Survivors, os inimigos continuam vindo em sua direção conforme o jogo avança. Então, se você tentar fugir deles e jogar na defensiva, eles acabarão te matando, pois serão em número considerável. É por isso que você deve começar a matar todos os inimigos que aparecerem no seu caminho.

Você também receberá recompensas ao matá-los, o que o ajudará muito com os itens do jogo e melhorará seu status no jogo.

Conheça seus inimigos: Vampire Survivors oferece diferentes tipos de inimigos. Eles têm poder e técnicas adicionais que você precisa conhecer para enfrentá-los melhor. Matar os inimigos fracos ajudará você a diminuir a horda e, em seguida, poderá percorrer os inimigos mais fortes para atacá-los várias vezes. Esses inimigos maiores também têm um lado positivo; eles deixam joias e itens de alto nível para trás que você pode coletar depois que morrerem.

Use moedas coletadas: Neste jogo, você coleta moedas do chão e do baú dos inimigos. Depois de morrer, você encontrará as moedas no lobby que você pode usar para comprar muitos itens como PowerUps. Mas muitos usuários não farão isso para gastar essas moedas suadas, mas este jogo oferece um reembolso total em cada compra.

Coletar itens do chão: Além dessas moedas, você também obtém muitos itens de chão, como lança-chamas, freezer, etc., que são bastante poderosos. Portanto, colete-os e armazene-os em sua conta e aguarde o momento certo para usá-los.

Personagens

Vampire Survivors tem 49 personagens jogáveis, 16 são secretos e 8 são DLC. Todos esses personagens têm estatísticas diferentes e armas únicas.

Você precisa completar algumas conquistas para desbloquear alguns personagens, e alguns estão disponíveis por padrão; você encontrará as condições para desbloquear no menu.

Personagens padrão:

Antonio Belpaese

Imelda Belpaese

Pasqualina Belpaese

Gennaro Belpaese

Arca Ladona

Porta Ladona

Lama Ladonna

Poe Ratcho

Suor Clerici

domário

Krochi Freetto

Christine Davain

Pugnala Provola

Giovanna Grana

Pipoca Pecorina

Concetta Caciotta

Mortácio

Yatta Cavallo

Bianca Ramba

O’Sole Meeo

Sir Ambrojoe

Iguana Gallo Valletto

Divano Thelma

Zi’Assunta Belpaese

Rainha Sigma

Miang Moonspell

Menya Moonspell

Syuuto Moonspell

Babi-Onna

McCoy-Oni

Megalo Menya Moonspell

Megalo Syuuto Moonspell

Gav’Et-Oni

Personagens secretos:

Esses personagens estão escondidos no menu e o jogo não menciona nenhuma informação sobre como desbloqueá-los. No entanto, você os desbloqueará rapidamente matando certos inimigos, encontrando ovos de páscoa, etc.

Exdash Exiviiq

Torradas

Smith IV

Aleatório

Boon Marrabbio

Avatar Infernais

Minnah Mannarah

Leda

Cosmo Pavone

pepino

Calça Grande

faltandoN

Ganha Boros

Gyorunton

Máscara da Morte Vermelha

Scorej-Oni

armas

As armas são a parte mais importante de Vampire Survivors, pois ajudam você a matar inimigos. Neste jogo, você pode desbloquear muitas armas e usá-las no campo de batalha. Você deve saber que um personagem pode segurar até 6 armas ao mesmo tempo, e todas funcionam de maneira diferente e causam dano.

Você só tem uma arma quando começa a jogar, mas pode usar armas adicionais ao subir de nível.

Arma Descrição Requisitos de Desbloqueio Chicote Os ataques passam horizontalmente pelos inimigos. Disponível por padrão Varinha mágica Atira no inimigo mais próximo. Disponível por padrão Faca Dispara rapidamente na direção do rosto. Disponível por padrão Machado Dano alto, dimensionamento de área alto. Disponível por padrão Cruzar Aponta para o inimigo mais próximo e tem efeito bumerangue. Encontrando um Rosário bíblia rei Orbita em torno do personagem. Disponível por padrão varinha de fogo Atira em um inimigo aleatório e causa dano pesado. Destruindo 20 fontes de luz Alho Causa dano aos inimigos próximos. Reduz a resistência a knockback e congelamento. Consumindo 5 galinhas de chão água santa Gera zonas prejudiciais. Disponível por padrão Runetracer Atravessa os inimigos e quica. Sobrevivendo por 5 minutos com Pasqualina Anel Relâmpago Ataca inimigos aleatórios. Derrotando um total de 5.000 inimigos Pentagrama Apaga tudo à vista. Sobrevivendo por 20 minutos com qualquer personagem Pêssego Bombardeios em uma área circular. Sobrevivendo por 10 minutos com qualquer personagem Asas de Ébano Bombardeios em uma área circular. Levando o Peachone ao nível 7 Phiera Der Tuphello Dispara rapidamente em quatro direções fixas. Sobrevivendo por 10 minutos com Pugnala Oito O Pardal Dispara rapidamente em quatro direções fixas. Sobrevivendo por 15 minutos com Pugnala Gatti Amari Convoca projéteis caprichosos. Pode interagir com captadores. Sobrevivendo por 15 minutos com Giovanna Canção de Maná Os ataques passam verticalmente pelos inimigos. Sobrevivendo por 15 minutos com Poppea Pinhão Sombrio Gerar zonas de dano ao mover golpes ao parar. Sobrevivendo por 15 minutos com Concetta Relógio Lancet Chance de congelar os inimigos no tempo. Encontrando um Orologista Louro Protege contra danos enquanto estiver ativo. Disponível por padrão Vento Sacro Mais forte com movimento contínuo. Pode causar dano crítico. Sobrevivendo por 15 minutos com Zi’Assunta Osso Lança um projétil quicando. Desbloqueando Mortácio bomba de cereja Lança um projétil quicando que explode depois de algum tempo. Desbloqueando Cavallo Carréllo Lança um projétil quicando. O número de devoluções é afetado pelo valor. Desbloqueando Bianca Ramba Pó Celestial Lança um projétil quicando. Cooldown reduz ao se mover. Desbloqueando O’Sole La Robba Gera projéteis quicando. Desbloqueando Ambrohoe Maior Jubileu Tem a chance de convocar fontes de luz. Complete a Eudaimonia Machine após ter iniciado e terminado uma corrida no modo Endless e uma corrida no modo Inverse. Pulseira Dispara três projéteis em um inimigo aleatório. Sobreviva 30 minutos com Gallo ou Divano. Caixa de doces Permite que você escolha qualquer arma base desbloqueada. Descubra cada evolução e união padrão espada da vitória Ataca com um ataque combinado no inimigo mais próximo. retalia. Derrotando 100.000 inimigos em uma única corrida com Queen Sigma. Chamas do erro ortográfico Emite cones de chamas. Desbloquear avatar Vento Prateado Inimigos derrotados podem derrubar corações. Sobrevivendo por 15 minutos com Miang Quatro estações Gera 4 explosões. A quantidade e a duração afetam o dano. Sobrevivendo por 15 minutos com Menya noite de convocação Gera zonas de dano acima do personagem. Sobrevivendo por 15 minutos com Syuuto Mirage Robe Gera minas congelantes com chance de explodir. Sobrevivendo por 15 minutos com Babi-Onna Mille Bolle Blu Dispara projéteis remanescentes. Desbloqueando Gav’Et Oni espada da noite Arma perigosa e amaldiçoada. retalia. Pode roubar corações. Encontre-o e pegue-o no Mt.Moonspell 108 bocha Na verdade, são apenas 8. Causa dano aos inimigos próximos. Sobrevivendo por 15 minutos com McCoy-Oni

Você também deve ter em mente que continua atualizando suas armas para aumentar seu poder.

Depois de aumentar o nível de uma arma até o nível máximo e possuir todos os itens necessários, você pode abrir o Baú do Tesouro para transformá-lo em uma arma evoluída. Mas você deve observar que não pode transformar todas as armas.

Conclusão

Esperançosamente, este Guia Wiki de Sobreviventes de Vampiros ajudou você a entender o jogo em profundidade. Aqui, compartilhei sua jogabilidade, personagens e armas em detalhes. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixe-a nos comentários abaixo.

