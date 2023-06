Guillermo Ochoa banca o herói com um fã e milhares o aplaudem em Houston

CO que a Seleção Mexicana de Futebol experimentou no domingo satisfez milhares de torcedores no NRG Houston Stadium, bem como milhões em casa. Mas além do bom desempenho da equipe em campo, o que Guillermo Ochoa fez com um fã também se destacou.

Ochoa esteve atento quando convocado na partida, algo que não acontece com muita frequência, e mais uma vez foi um dos jogadores mais aplaudidos da partida pelo que representa para o Tricolor, já que é um ídolo.

Há alguns dias, ele recebeu muitas críticas depois que um fã lhe pediu uma foto, ao que o Salernitana o goleiro concordou, mas o torcedor, muito emocionado, quis contar algo ao jogador, que o deixou com a palavra na boca, deu meia volta e entrou no ônibus do time.

Memo Ochoa defendeu o torcedor

Se naquele dia houve muitas críticas, agora rendeu aplausos e bons comentários, pois contra os hondurenhos um torcedor entrou em campo como um espontâneo e foi para Ochoa, para abraçá-lo e cumprimentá-lo. O jogador concordou, sorriu e o acompanhou para fora do campo, momento em que o segurança chegou para retirá-lo.

Mas Ochoa impediu-os de tratá-lo com violência e pediu que não o machucassem, o que provocou aplausos do goleiro, que se solidarizou com o jovem, que foi afastado de campo. O México venceu por 4 a 0, Ochoa foi tranquilo em campo e no final saiu aplaudido de pé por uma grande noite.

Esta partida marcou a estreia do Jaime Lozano como técnico do Tricolor, que após ser vaiado, com arquibancadas vazias e muitas críticas da torcida, agora o time apresentou uma nova cara na derrota por 4 a 0 para Honduras em sua apresentação na Copa Ouro 2023.