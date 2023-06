Gundogan mais perto do que nunca do Barcelona

Tele está assinando Ilkay Gundogan de Barcelona não vai ser a novela deste verão.

O jogador quer acertar o futuro ainda esta semana, antes de ir de férias, e tudo indica que acabará por usar um Barcelona camisa.

O alemão, que estará livre de seu contrato com o Manchester City em nove dias, está ansioso para Barcelonada oferta, mas quer garantias de que poderá ser inscrito pela seleção catalã.

O clube está confiante que vai poder dar-lhes e alguns meios de comunicação, como o Mundo Deportivo, dão a entender que a operação poderá ficar resolvida na quarta-feira.

Dado Barcelonasituação financeira do país e depois de algumas experiências recentes, ninguém quer ficar com os dedos queimados, mas há optimismo e espera-se que o Cidade de Manchester jogador acabará jogando sob o comando de Xavi na próxima temporada.

Novo desafio

Man City tentou até semana passada, mas o jogador era a favor de uma mudança de ares

Sua assinatura está fermentando há meses, como Barcelona viu a possibilidade do jogador não renovar o contrato com o clube inglês.

Com as finanças do clube, conseguir um jogador desse nível sem pagar taxa de transferência é uma grande oportunidade no mercado.

Como fez na temporada passada com um jogador procurado pelo Barcelona, ​​Xavi desempenhou um papel importante na sedução do jogador.

Guardiola treinador de Gundogan em Cidade de Manchesterdisse outro dia que o homem de Terrassa estava telefonando para seu jogador há algum tempo para tentar convencê-lo a assinar pelo Barcelona.

De qualquer forma, a contratação do alemão não resolve o problema da equipe no pivô.

Gundogan não ocuparia esse cargo, por isso o clube catalão segue trabalhando para tentar cobrir a ausência de Sérgio Busquets.