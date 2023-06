Gunna anuncia primeiro projeto desde a libertação da prisão, ‘A Gift & A Curse’

Gunna também deu uma prévia de uma nova vibração de verão, presumivelmente do novo álbum, para combinar com o ambiente de férias.

Gunna estava no topo do mundo do rap quando foi preso em maio de 2022 como parte do caso YSL RICO em andamento. Seu último álbum “DS4Ever” superou O fim de semana para o primeiro lugar na Billboard 200 e ele tinha o mundo inteiro “Pushin P.”