Há rumores de que Meghan Markle está prestes a assinar contrato com a Dior

Meghan Markle pode estar em conflito com o Spotify, mas ela supostamente está prestes a entrar na Dior – isto é, se você comprar o que um colunista britânico tem a dizer sobre isso.

Caroline Graham do Correio diário relatou neste fim de semana que a duquesa de Sussex pode estar prestes a assinar um grande contrato com a famosa casa de alta costura francesa … pelo menos esse é o burburinho em Hollywood, como ela cita suas fontes em seu artigo.

Meghan está prestes a se tornar a duquesa de Dior com muitos dólares? https://t.co/5QM4v2yMkY pic.twitter.com/jGCzblpb1M — Daily Mail Online (@MailOnline) 18 de junho de 2023

Aqui está como uma das fontes coloca … “Há rumores há semanas de que ela está prestes a assinar um contrato com a Dior, o que colocou a fofoca em alta. pequeno podcast foi cancelado após uma temporada.”

Não apenas isso, mas de acordo com o relatório … A equipe de gerenciamento de MM na WME aparentemente está trabalhando horas extras para uma grande reformulação da marca para seu cliente Royal, com uma fonte dizendo que as notícias do Spotify foram uma surpresa para alguns … mas pequenas batatas para eles com base no que está por vir.

No que diz respeito a que tipo de parceria isso pode ser … DM diz que fontes afirmam que a Dior quer que Meghan seja o “rosto” da empresa – semelhante a Charlize Theron dar Jennifer Lawrence.

Claro, outro rosto reconhecível da Dior não é outro senão Johnny Depp – mas ele está chefiando o departamento de fragrâncias masculinas… tão distante de qualquer coisa em que Meg presumivelmente estaria envolvida. Nenhuma palavra sobre o valor em dólares para essa possível assinatura … mas apenas para referência, o acordo de JLaw com a Dior é de cerca de US $ 15 milhões, e o de JD foi de US $ 20 milhões.

Considerando o tamanho do nome de Meghan … você deve imaginar que o dela estaria bem ao norte disso.

Embora esta notícia não esteja confirmada, é certamente interessante. A razão é … Meg, na verdade, discreta, usa Dior o tempo todo – ou pelo menos, a maior parte do tempo. Ela foi retratada em trajes da Dior várias vezes ao longo dos anos… Príncipe Harry.

O cara estava realmente arrasando na Dior em Rei Carlos‘ coroação no mês passado – então talvez eles tenham telegrafado algo esse tempo todo. A marca faz sentido para eles.

Agora, no que diz respeito ao podcast … DM também relata que outras plataformas estão explodindo o pessoal de Meg para dar uma mordida na maçã. E, claro, eles ainda têm seu contrato com a Netflix intacto – embora haja rumores de que a gigante do streaming também não está muito feliz com isso.

De qualquer forma, parece que Meg e Harry estão longe de serem amarrados. Eles se recuperaram bem desde que deixaram a família real – e enquanto alguns negócios estão fracassando, outras portas parecem estar se abrindo exatamente ao mesmo tempo. Vamos ver se essa coisa da Dior vai acontecer.